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Премьер Грузии ответил на критику отмены Россией визового режима со страной - РИА Новости, 11.05.2023
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19:18 11.05.2023 (обновлено: 19:56 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/bezviz-1871139586.html
Премьер Грузии ответил на критику отмены Россией визового режима со страной
Премьер Грузии ответил на критику отмены Россией визового режима со страной - РИА Новости, 11.05.2023
Премьер Грузии ответил на критику отмены Россией визового режима со страной
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал страны, которым не понравилось решение России об отмене виз и возобновлении авиарейсов между странами,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T19:18
2023-05-11T19:56
россия
грузия
ираклий гарибашвили
в мире
владимир путин
москва
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ТБИЛИСИ, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал страны, которым не понравилось решение России об отмене виз и возобновлении авиарейсов между странами, последовать примеру Москвы.Гарибашвили поддержал действия российского руководства, которые, по его словам, облегчат жизнь, передвижение и деловую деятельность для грузин.Говоря о возобновлении авиарейсов в условиях западных санкций, премьер привел примеры Армении и Азербайджана, а также Турции, ОАЭ и Израиля. Он отметил, что у всех этих государств есть прямое авиасообщение с Россией.Накануне Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.В свою очередь, в Минэкономики Грузии заявили, что разрешат совершать полеты всем обратившимся авиакомпаниям, кроме тех, которые находятся под санкциями.
https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871034045.html
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россия, грузия, ираклий гарибашвили, в мире, владимир путин, москва
Россия, Грузия, Ираклий Гарибашвили, В мире, Владимир Путин, Москва
Премьер Грузии ответил на критику отмены Россией визового режима со страной

Премьер Грузии Гарибашвили призвал критикующих решение России ввести "безвиз" для грузин

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал страны, которым не понравилось решение России об отмене виз и возобновлении авиарейсов между странами, последовать примеру Москвы.
«
"Если кому-то не понравилось назначение полетов с Россией и безвизовый режим, то они могут сами открыть другие рейсы. Например, назначить прямые рейсы с Америкой, ввести безвизовый режим для наших граждан в США, в Китай и так далее", — заявил глава правительства.
Гарибашвили поддержал действия российского руководства, которые, по его словам, облегчат жизнь, передвижение и деловую деятельность для грузин.
Говоря о возобновлении авиарейсов в условиях западных санкций, премьер привел примеры Армении и Азербайджана, а также Турции, ОАЭ и Израиля. Он отметил, что у всех этих государств есть прямое авиасообщение с Россией.
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Накануне Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
В свою очередь, в Минэкономики Грузии заявили, что разрешат совершать полеты всем обратившимся авиакомпаниям, кроме тех, которые находятся под санкциями.
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