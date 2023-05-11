Премьер Грузии ответил на критику отмены Россией визового режима со страной
Премьер Грузии Гарибашвили призвал критикующих решение России ввести "безвиз" для грузин
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал страны, которым не понравилось решение России об отмене виз и возобновлении авиарейсов между странами, последовать примеру Москвы.
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"Если кому-то не понравилось назначение полетов с Россией и безвизовый режим, то они могут сами открыть другие рейсы. Например, назначить прямые рейсы с Америкой, ввести безвизовый режим для наших граждан в США, в Китай и так далее", — заявил глава правительства.
Гарибашвили поддержал действия российского руководства, которые, по его словам, облегчат жизнь, передвижение и деловую деятельность для грузин.
Говоря о возобновлении авиарейсов в условиях западных санкций, премьер привел примеры Армении и Азербайджана, а также Турции, ОАЭ и Израиля. Он отметил, что у всех этих государств есть прямое авиасообщение с Россией.
Накануне Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
В свою очередь, в Минэкономики Грузии заявили, что разрешат совершать полеты всем обратившимся авиакомпаниям, кроме тех, которые находятся под санкциями.