https://ria.ru/20230511/bezviz-1871139586.html

Премьер Грузии ответил на критику отмены Россией визового режима со страной

Премьер Грузии ответил на критику отмены Россией визового режима со страной - РИА Новости, 11.05.2023

Премьер Грузии ответил на критику отмены Россией визового режима со страной

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал страны, которым не понравилось решение России об отмене виз и возобновлении авиарейсов между странами,... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T19:18

2023-05-11T19:18

2023-05-11T19:56

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал страны, которым не понравилось решение России об отмене виз и возобновлении авиарейсов между странами, последовать примеру Москвы.Гарибашвили поддержал действия российского руководства, которые, по его словам, облегчат жизнь, передвижение и деловую деятельность для грузин.Говоря о возобновлении авиарейсов в условиях западных санкций, премьер привел примеры Армении и Азербайджана, а также Турции, ОАЭ и Израиля. Он отметил, что у всех этих государств есть прямое авиасообщение с Россией.Накануне Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.В свою очередь, в Минэкономики Грузии заявили, что разрешат совершать полеты всем обратившимся авиакомпаниям, кроме тех, которые находятся под санкциями.

https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871034045.html

https://ria.ru/20230511/torgovlya-1871139399.html

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россия, грузия, ираклий гарибашвили, в мире, владимир путин, москва