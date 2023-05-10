https://ria.ru/20230510/zemletryasenie-1870696385.html

СМИ: жители турецкой Коньи в панике вышли на улицы после землетрясения

СМИ: жители турецкой Коньи в панике вышли на улицы после землетрясения - РИА Новости, 10.05.2023

СМИ: жители турецкой Коньи в панике вышли на улицы после землетрясения

Жители турецкой Коньи в панике вышли на улицы после землетрясения магнитудой 4,2 балла в среду утром в регионе, некоторым была оказана медицинская помощь, пишет РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T07:39

2023-05-10T07:39

2023-05-10T07:39

конья (провинция)

в мире

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АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Жители турецкой Коньи в панике вышли на улицы после землетрясения магнитудой 4,2 балла в среду утром в регионе, некоторым была оказана медицинская помощь, пишет газета Yeni Şafak. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 02.14 по местному времени (совпадает с мск) в районе Кулу. Очаг подземных толчков залегал на глубине 7,86 километра. "Хотя землетрясение ощущалось и в близлежащих районах, стало известно, что, по предварительным данным, жертв, травм и обрушения строений не было. В связи с землетрясением в районе Кулу некоторые граждане в панике вышли на улицы и некоторое время ждали. Один из жителей, вышедших на улицу, упал в обморок из-за паники, и ему была оказана скорая медицинская помощь", - пишет издание.

https://ria.ru/20230510/zemletryasenie-1870687487.html

конья (провинция)

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конья (провинция), в мире