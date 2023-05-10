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СМИ: жители турецкой Коньи в панике вышли на улицы после землетрясения - РИА Новости, 10.05.2023
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07:39 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/zemletryasenie-1870696385.html
СМИ: жители турецкой Коньи в панике вышли на улицы после землетрясения
СМИ: жители турецкой Коньи в панике вышли на улицы после землетрясения - РИА Новости, 10.05.2023
СМИ: жители турецкой Коньи в панике вышли на улицы после землетрясения
Жители турецкой Коньи в панике вышли на улицы после землетрясения магнитудой 4,2 балла в среду утром в регионе, некоторым была оказана медицинская помощь, пишет РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T07:39
2023-05-10T07:39
конья (провинция)
в мире
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АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Жители турецкой Коньи в панике вышли на улицы после землетрясения магнитудой 4,2 балла в среду утром в регионе, некоторым была оказана медицинская помощь, пишет газета Yeni Şafak. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 02.14 по местному времени (совпадает с мск) в районе Кулу. Очаг подземных толчков залегал на глубине 7,86 километра. "Хотя землетрясение ощущалось и в близлежащих районах, стало известно, что, по предварительным данным, жертв, травм и обрушения строений не было. В связи с землетрясением в районе Кулу некоторые граждане в панике вышли на улицы и некоторое время ждали. Один из жителей, вышедших на улицу, упал в обморок из-за паники, и ему была оказана скорая медицинская помощь", - пишет издание.
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конья (провинция), в мире
Конья (провинция), В мире
СМИ: жители турецкой Коньи в панике вышли на улицы после землетрясения

Yeni Şafak: жители турецкой Коньи покинули дома после землетрясения магнитудой 4,2

© iStock.com / mycanГород Конья
Город Конья - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© iStock.com / mycan
Город Конья . Архивное фото
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АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Жители турецкой Коньи в панике вышли на улицы после землетрясения магнитудой 4,2 балла в среду утром в регионе, некоторым была оказана медицинская помощь, пишет газета Yeni Şafak.
По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 02.14 по местному времени (совпадает с мск) в районе Кулу. Очаг подземных толчков залегал на глубине 7,86 километра.
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2
02:17
"Хотя землетрясение ощущалось и в близлежащих районах, стало известно, что, по предварительным данным, жертв, травм и обрушения строений не было. В связи с землетрясением в районе Кулу некоторые граждане в панике вышли на улицы и некоторое время ждали. Один из жителей, вышедших на улицу, упал в обморок из-за паники, и ему была оказана скорая медицинская помощь", - пишет издание.
 
Конья (провинция)В мире
 
 
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