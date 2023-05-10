https://ria.ru/20230510/zemletryasenie-1870685073.html
В японской префектуре Исикава произошло землетрясение
В японской префектуре Исикава произошло землетрясение - РИА Новости, 10.05.2023
В японской префектуре Исикава произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5 произошло в море возле префектуры Исикава, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T01:28
2023-05-10T01:28
2023-05-10T01:47
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ТОКИО, 10 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло в море возле префектуры Исикава, сообщило главное метеорологическое управление Японии.Очаг залегал на глубине 10 километров. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Угрозы цунами нет.Землетрясение произошло в том же районе, где на прошлой неделе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3. Тогда очаг залегал также на глубине 10 километров.
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исикава, япония, в мире
В японской префектуре Исикава произошло землетрясение
В японской префектуре Исикава произошло землетрясение магнитудой 5
ТОКИО, 10 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло в море возле префектуры Исикава, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Очаг залегал на глубине 10 километров. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Угрозы цунами нет.
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение
Землетрясение произошло в том же районе, где на прошлой неделе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3. Тогда очаг залегал также на глубине 10 километров.