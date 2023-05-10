https://ria.ru/20230510/zaluzhnyy-1870747009.html

Главком ВСУ Залужный отказался принимать участие в заседании НАТО

Главком ВСУ Залужный отказался принимать участие в заседании НАТО - РИА Новости, 10.05.2023

Главком ВСУ Залужный отказался принимать участие в заседании НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, заявил глава ведомства... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:34

2023-05-10T11:34

2023-05-10T15:29

в мире

украина

брюссель

вильнюс

валерий залужный

роб бауэр

ольга стефанишина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, заявил глава ведомства адмирал Роб Бауэр.Вместо Залужного о действиях украинских военных на встрече расскажет представитель Киева в Брюсселе, уточнил Бауэр.Днем ранее вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе в середине июля.

https://ria.ru/20230508/ukraina-1870414916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, брюссель, вильнюс, валерий залужный, роб бауэр, ольга стефанишина, вооруженные силы украины, нато