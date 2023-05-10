https://ria.ru/20230510/zaluzhnyy-1870747009.html
Главком ВСУ Залужный отказался принимать участие в заседании НАТО
Главком ВСУ Залужный отказался принимать участие в заседании НАТО - РИА Новости, 10.05.2023
Главком ВСУ Залужный отказался принимать участие в заседании НАТО
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, заявил глава ведомства... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:34
2023-05-10T11:34
2023-05-10T15:29
в мире
украина
брюссель
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валерий залужный
роб бауэр
ольга стефанишина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, заявил глава ведомства адмирал Роб Бауэр.Вместо Залужного о действиях украинских военных на встрече расскажет представитель Киева в Брюсселе, уточнил Бауэр.Днем ранее вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе в середине июля.
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870414916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, брюссель, вильнюс, валерий залужный, роб бауэр, ольга стефанишина, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Брюссель, Вильнюс, Валерий Залужный, Роб Бауэр, Ольга Стефанишина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Главком ВСУ Залужный отказался принимать участие в заседании НАТО
Залужный отказался от встречи с главами генштабов НАТО из-за тяжелой для ВСУ ситуации