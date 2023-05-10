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Главком ВСУ Залужный отказался принимать участие в заседании НАТО - РИА Новости, 10.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 10.05.2023 (обновлено: 15:29 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/zaluzhnyy-1870747009.html
Главком ВСУ Залужный отказался принимать участие в заседании НАТО
Главком ВСУ Залужный отказался принимать участие в заседании НАТО - РИА Новости, 10.05.2023
Главком ВСУ Залужный отказался принимать участие в заседании НАТО
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, заявил глава ведомства... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:34
2023-05-10T15:29
в мире
украина
брюссель
вильнюс
валерий залужный
роб бауэр
ольга стефанишина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, заявил глава ведомства адмирал Роб Бауэр.Вместо Залужного о действиях украинских военных на встрече расскажет представитель Киева в Брюсселе, уточнил Бауэр.Днем ранее вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе в середине июля.
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870414916.html
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в мире, украина, брюссель, вильнюс, валерий залужный, роб бауэр, ольга стефанишина, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Брюссель, Вильнюс, Валерий Залужный, Роб Бауэр, Ольга Стефанишина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Главком ВСУ Залужный отказался принимать участие в заседании НАТО

Залужный отказался от встречи с главами генштабов НАТО из-за тяжелой для ВСУ ситуации

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, заявил глава ведомства адмирал Роб Бауэр.
«

"Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции", — отметил он.

Вместо Залужного о действиях украинских военных на встрече расскажет представитель Киева в Брюсселе, уточнил Бауэр.
Днем ранее вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе в середине июля.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБрюссельВильнюсВалерий ЗалужныйРоб БауэрОльга СтефанишинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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