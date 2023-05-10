https://ria.ru/20230510/transport-1870713919.html

Хоценко: в Омской области обновят сельский пассажирский транспорт

Хоценко: в Омской области обновят сельский пассажирский транспорт - РИА Новости, 10.05.2023

Хоценко: в Омской области обновят сельский пассажирский транспорт

Глава Омской области Виталий Хоценко договорился о выделении региону 700 миллионов рублей на обновление сельского пассажирского транспорта, рассказали в... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T09:40

2023-05-10T09:40

2023-05-10T09:40

омская область

виталий хоценко

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867310884_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_0c99dce6368b799824a71eebbd26d4b6.jpg

ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко договорился о выделении региону 700 миллионов рублей на обновление сельского пассажирского транспорта, рассказали в пресс-службе областного правительства. Об этом стало известно на оперативном совещании регионального правительства. Благодаря выделенным средствам, обновление автобусного парка в городах и сельской местности региона состоится уже в 2023 году. "Мы привели в регион более 700 миллионов рублей на обновление наших автобусов. Важно, что именно на межмуниципальный пассажирский транспорт. В каждом районе, куда приезжаю, на встречах неизменно поднимается вопрос о транспорте в наших селах и деревнях, на маршрутах между поселениями и районами. О средствах договорились, сейчас нужно оперативно и качественно оформить заявку в Фонд развития территорий. Считаю, что это маленькая, но победа, нужно просто теперь ее конвертировать в транспорт. Нам могут быть выделены ещё дополнительные средства. Эту работу необходимо довести до логического завершения", - заявил Виталий Хоценко. Правительством планируется приобретение около 150 единиц различного по вместимости транспорта. ​

https://ria.ru/20230505/remont-1869872979.html

https://ria.ru/20230414/kompleks-1865291121.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омская область, виталий хоценко, экономика