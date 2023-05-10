https://ria.ru/20230510/transport-1870713919.html
Хоценко: в Омской области обновят сельский пассажирский транспорт
Хоценко: в Омской области обновят сельский пассажирский транспорт - РИА Новости, 10.05.2023
Хоценко: в Омской области обновят сельский пассажирский транспорт
Глава Омской области Виталий Хоценко договорился о выделении региону 700 миллионов рублей на обновление сельского пассажирского транспорта, рассказали в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:40
2023-05-10T09:40
2023-05-10T09:40
омская область
виталий хоценко
экономика
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко договорился о выделении региону 700 миллионов рублей на обновление сельского пассажирского транспорта, рассказали в пресс-службе областного правительства. Об этом стало известно на оперативном совещании регионального правительства. Благодаря выделенным средствам, обновление автобусного парка в городах и сельской местности региона состоится уже в 2023 году. "Мы привели в регион более 700 миллионов рублей на обновление наших автобусов. Важно, что именно на межмуниципальный пассажирский транспорт. В каждом районе, куда приезжаю, на встречах неизменно поднимается вопрос о транспорте в наших селах и деревнях, на маршрутах между поселениями и районами. О средствах договорились, сейчас нужно оперативно и качественно оформить заявку в Фонд развития территорий. Считаю, что это маленькая, но победа, нужно просто теперь ее конвертировать в транспорт. Нам могут быть выделены ещё дополнительные средства. Эту работу необходимо довести до логического завершения", - заявил Виталий Хоценко. Правительством планируется приобретение около 150 единиц различного по вместимости транспорта.
https://ria.ru/20230505/remont-1869872979.html
https://ria.ru/20230414/kompleks-1865291121.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, виталий хоценко, экономика
Омская область, Виталий Хоценко, Экономика
Хоценко: в Омской области обновят сельский пассажирский транспорт
Хоценко: Омской области выделили 700 миллионов рублей на обновление сельского транспорта
ОМСК, 10 мая - РИА Новости.
Глава Омской области Виталий Хоценко договорился о выделении региону 700 миллионов рублей на обновление сельского пассажирского транспорта, рассказали
в пресс-службе областного правительства.
Об этом стало известно на оперативном совещании регионального правительства. Благодаря выделенным средствам, обновление автобусного парка в городах и сельской местности региона состоится уже в 2023 году.
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"Мы привели в регион более 700 миллионов рублей на обновление наших автобусов. Важно, что именно на межмуниципальный пассажирский транспорт. В каждом районе, куда приезжаю, на встречах неизменно поднимается вопрос о транспорте в наших селах и деревнях, на маршрутах между поселениями и районами. О средствах договорились, сейчас нужно оперативно и качественно оформить заявку в Фонд развития территорий. Считаю, что это маленькая, но победа, нужно просто теперь ее конвертировать в транспорт. Нам могут быть выделены ещё дополнительные средства. Эту работу необходимо довести до логического завершения", - заявил Виталий Хоценко.
Правительством планируется приобретение около 150 единиц различного по вместимости транспорта.
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