https://ria.ru/20230510/tekhnologiya-1870684639.html

В Пентагоне назвали ИИ самой мощной технологией в ведении войны

В Пентагоне назвали ИИ самой мощной технологией в ведении войны - РИА Новости, 10.05.2023

В Пентагоне назвали ИИ самой мощной технологией в ведении войны

Искусственный интеллект является самой мощной из всех быстроразвивающихся технологий в ведении войны, считает председатель Комитета начальников штабов... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T01:25

2023-05-10T01:25

2023-05-10T01:25

марк милли

вооруженные силы сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект является самой мощной из всех быстроразвивающихся технологий в ведении войны, считает председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. По словам Милли, преимуществом внедрения искусственного интеллекта является возможность принятия решений быстрее противника. "Возможность принимать решения быстрее и точнее, является значительным преимуществом в ведении войны. Искусственный интеллект и квантовые вычисления дадут это стране, которая преуспеет в их военном применении", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230510/kitay-1870681128.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марк милли, вооруженные силы сша, в мире