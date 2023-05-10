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В Пентагоне назвали ИИ самой мощной технологией в ведении войны
В Пентагоне назвали ИИ самой мощной технологией в ведении войны - РИА Новости, 10.05.2023
В Пентагоне назвали ИИ самой мощной технологией в ведении войны
Искусственный интеллект является самой мощной из всех быстроразвивающихся технологий в ведении войны, считает председатель Комитета начальников штабов... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T01:25
2023-05-10T01:25
2023-05-10T01:25
марк милли
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в мире
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект является самой мощной из всех быстроразвивающихся технологий в ведении войны, считает председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. По словам Милли, преимуществом внедрения искусственного интеллекта является возможность принятия решений быстрее противника. "Возможность принимать решения быстрее и точнее, является значительным преимуществом в ведении войны. Искусственный интеллект и квантовые вычисления дадут это стране, которая преуспеет в их военном применении", - подчеркнул он.
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марк милли, вооруженные силы сша, в мире
Марк Милли, Вооруженные силы США, В мире
В Пентагоне назвали ИИ самой мощной технологией в ведении войны
Глава Генштаба США Милли: ИИ является самой мощной из технологий в ведении войны
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект является самой мощной из всех быстроразвивающихся технологий в ведении войны, считает председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.
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"В листе технологий, которые приходят к нам так быстро, возможно наиболее мощной из всех… является искусственный интеллект", - заявил он во время своего выступления на конференции.
По словам Милли, преимуществом внедрения искусственного интеллекта является возможность принятия решений быстрее противника.
"Возможность принимать решения быстрее и точнее, является значительным преимуществом в ведении войны. Искусственный интеллект и квантовые вычисления дадут это стране, которая преуспеет в их военном применении", - подчеркнул он.
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