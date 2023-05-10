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СМИ узнали причину подорожания иностранной техники в России - РИА Новости, 10.05.2023
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11:40 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/tekhnika-1870748486.html
СМИ узнали причину подорожания иностранной техники в России
СМИ узнали причину подорожания иностранной техники в России - РИА Новости, 10.05.2023
СМИ узнали причину подорожания иностранной техники в России
Стоимость иностранной бытовой техники увеличится на 10-12 процентов из-за ужесточения контроля поставок электроники правительством Казахстана, сообщил... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:40
2023-05-10T11:40
экономика
казахстан
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Стоимость иностранной бытовой техники увеличится на 10-12 процентов из-за ужесточения контроля поставок электроники правительством Казахстана, сообщил "Коммерсантъ".Как указали в статье, дистрибуторы начали менять страну ввоза на Китай, Киргизию и Объединенные Арабские Эмираты.По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, в случае окончательного перекрытия транзита поставок техники Казахстаном товары для рынка Евразийского экономического союза станет невыгодно возить в Россию из-за их высокой стоимости.
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экономика, казахстан, евразийский экономический союз, россия
Экономика, Казахстан, Евразийский экономический союз, Россия
СМИ узнали причину подорожания иностранной техники в России

"Ъ": цены на иностранную бытовую технику увеличатся из-за поставок в обход Казахстана

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСтиральные машины в магазине бытовой техники
Стиральные машины в магазине бытовой техники - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Стиральные машины в магазине бытовой техники. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Стоимость иностранной бытовой техники увеличится на 10-12 процентов из-за ужесточения контроля поставок электроники правительством Казахстана, сообщил "Коммерсантъ".
«

"Сейчас еще есть возможности провозить продукцию через Казахстан, но ужесточение контроля таможни привело к удорожанию поставок", — заявил генеральный директор логистической компании "Оптималог" Георгий Властопуло.

Как указали в статье, дистрибуторы начали менять страну ввоза на Китай, Киргизию и Объединенные Арабские Эмираты.
По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, в случае окончательного перекрытия транзита поставок техники Казахстаном товары для рынка Евразийского экономического союза станет невыгодно возить в Россию из-за их высокой стоимости.
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ЭкономикаКазахстанЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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