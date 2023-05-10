https://ria.ru/20230510/tekhnika-1870748486.html

СМИ узнали причину подорожания иностранной техники в России

СМИ узнали причину подорожания иностранной техники в России - РИА Новости, 10.05.2023

СМИ узнали причину подорожания иностранной техники в России

Стоимость иностранной бытовой техники увеличится на 10-12 процентов из-за ужесточения контроля поставок электроники правительством Казахстана, сообщил... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:40

2023-05-10T11:40

2023-05-10T11:40

экономика

казахстан

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Стоимость иностранной бытовой техники увеличится на 10-12 процентов из-за ужесточения контроля поставок электроники правительством Казахстана, сообщил "Коммерсантъ".Как указали в статье, дистрибуторы начали менять страну ввоза на Китай, Киргизию и Объединенные Арабские Эмираты.По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, в случае окончательного перекрытия транзита поставок техники Казахстаном товары для рынка Евразийского экономического союза станет невыгодно возить в Россию из-за их высокой стоимости.

https://ria.ru/20230501/lada-1868918350.html

казахстан

россия

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экономика, казахстан, евразийский экономический союз, россия