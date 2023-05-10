https://ria.ru/20230510/sukhpayki-1870853968.html

В Ярославле для бойцов делают сухпайки для приготовления борщей и каш

В Ярославле для бойцов делают сухпайки для приготовления борщей и каш - РИА Новости, 10.05.2023

В Ярославле для бойцов делают сухпайки для приготовления борщей и каш

Активисты ярославского регионального отделения ОНФ отвезли бойцам в Луганскую Народную Республику партию сделанных местными хозяйками сухих смесей для... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:35

2023-05-10T17:35

2023-05-10T17:35

надежные люди

ярославль

луганская народная республика

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Активисты ярославского регионального отделения ОНФ отвезли бойцам в Луганскую Народную Республику партию сделанных местными хозяйками сухих смесей для приготовления домашних каш, супов и чая, бойцам понравилось - попросили добавки. "Мультизлаковая каша, борщ, рассольник, гороховый суп, чай с фруктами – так выглядит солдатское меню волонтëрского объединения "Вкусняшки от девчат – 76". Меньше чем за три месяца его участницы изготовили около 12 тысяч пакетиков с сухими смесями!.. Небольшую партию сухпайков мы отвезли на пробу в подразделение на территории ЛНР. Парни остались довольны. И попросили добавки", - сообщает отделение ОНФ в среду на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По данным ОНФ, хозяйки используют только натуральные, полезные ингредиенты. "Зожные дошираки с ароматом и вкусом домашней еды завариваются за 15 минут и незаменимы в полевых условиях. Но дело не только в удобстве. Проект девчат - про тепло родного очага, где любят и ждут, про трогательную женскую заботу, про вдохновение и силы двигаться вперед", - сообщают активисты. Организатор волонтерского проекта "Вкусняшки от девчат – 76" Наталья Табакова в опубликованном ОНФ видеоролике рассказала, что домашние сухпайки – это "женская поддержка" ребят. "Чтобы когда они пришли в свое расположение, они заварили наш борщ или кашу или чай… Они должны пахнуть домом, своей ярославской стороной. Мы очень надеемся, что это вдохнет в них поддержку", - рассказала Табакова.

https://ria.ru/20230510/sup-1870753174.html

ярославль

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

надежные люди, ярославль, луганская народная республика