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Бастрыкин заявил, что Запад отказывается сотрудничать с СК России - РИА Новости, 10.05.2023
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13:24 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/sotrudnichestvo-1870774532.html
Бастрыкин заявил, что Запад отказывается сотрудничать с СК России
Бастрыкин заявил, что Запад отказывается сотрудничать с СК России - РИА Новости, 10.05.2023
Бастрыкин заявил, что Запад отказывается сотрудничать с СК России
Западные государства нарушают нормы международного права, отказывая Следственному комитету РФ в правовой помощи при расследовании уголовных дел за рубежом,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:24
2023-05-10T13:24
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Западные государства нарушают нормы международного права, отказывая Следственному комитету РФ в правовой помощи при расследовании уголовных дел за рубежом, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Что касается нашей работы... У нас тоже большие проблемы. Мы сегодня не можем получить полагающуюся по закону, международному праву правовую помощь по уголовным делам. Нам даже не отвечают на наши запросы", - сказал он, выступая на Молодежном юридическом форуме в преддверии ПМЮФ. Бастрыкин добавил, что Швейцария даже не проинформировала о выходе из соглашения о правовой помощи. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин заявил, что Запад отказывается сотрудничать с СК России

Бастрыкин: Запад пренебрегает международным правом, отказываясь сотрудничать с СК России

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Западные государства нарушают нормы международного права, отказывая Следственному комитету РФ в правовой помощи при расследовании уголовных дел за рубежом, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Что касается нашей работы... У нас тоже большие проблемы. Мы сегодня не можем получить полагающуюся по закону, международному праву правовую помощь по уголовным делам. Нам даже не отвечают на наши запросы", - сказал он, выступая на Молодежном юридическом форуме в преддверии ПМЮФ.
Бастрыкин добавил, что Швейцария даже не проинформировала о выходе из соглашения о правовой помощи.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Патрушев назвал Россию многовековой "костью в горле" Запада
3 мая, 00:28
 
РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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