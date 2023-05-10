https://ria.ru/20230510/sotrudnichestvo-1870774532.html

Бастрыкин заявил, что Запад отказывается сотрудничать с СК России

Бастрыкин заявил, что Запад отказывается сотрудничать с СК России - РИА Новости, 10.05.2023

Бастрыкин заявил, что Запад отказывается сотрудничать с СК России

Западные государства нарушают нормы международного права, отказывая Следственному комитету РФ в правовой помощи при расследовании уголовных дел за рубежом,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:24

2023-05-10T13:24

2023-05-10T13:24

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Западные государства нарушают нормы международного права, отказывая Следственному комитету РФ в правовой помощи при расследовании уголовных дел за рубежом, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Что касается нашей работы... У нас тоже большие проблемы. Мы сегодня не можем получить полагающуюся по закону, международному праву правовую помощь по уголовным делам. Нам даже не отвечают на наши запросы", - сказал он, выступая на Молодежном юридическом форуме в преддверии ПМЮФ. Бастрыкин добавил, что Швейцария даже не проинформировала о выходе из соглашения о правовой помощи. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

https://ria.ru/20230503/zapad-1869297885.html

россия

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)