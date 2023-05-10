https://ria.ru/20230510/priangare-1870692986.html
В Приангарье сняли угрозу подтопления села с помощью взрывных работ на реке
В Приангарье сняли угрозу подтопления села с помощью взрывных работ на реке - РИА Новости, 10.05.2023
В Приангарье сняли угрозу подтопления села с помощью взрывных работ на реке
Затор льда на реке Нижняя Тунгуска ликвидирован взрывниками, угроза подтопления села Подволошино снята, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T06:33
2023-05-10T06:33
2023-05-10T06:33
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 10 мая - РИА Новости. Затор льда на реке Нижняя Тунгуска ликвидирован взрывниками, угроза подтопления села Подволошино снята, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. На севере Иркутской области 9 мая в районе села Подволошино вода в реке Нижняя Тунгуска поднялась из-за заторов льда и подтопила 133 участка. "Проведенные взрывные работы на реке Нижняя Тунгуска позволили ликвидировать ледовые заторы на реке и снять угрозу подтопления жилых домов в селе Подволошино. В настоящее время уровень воды составляет 657 сантиметров при критической отметке 600 сантиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что подтопленными остаются 23 приусадебных участка. Спасатели планируют также провести взрывные работы на реке Нижняя Тунгуска в 20 километрах ниже села Преображенка. В этом населенном пункте в настоящее время подтоплено 20 участков. Развернуты два пункта временного размещения, в готовности к реагированию группа спасателей с плавсредством. Вблизи села Токма на реке Непа сохраняется высокий уровень воды, до 580 сантиметров при критической отметке 590 сантиметров, подтоплены 17 приусадебных участков, подтопленных домов нет. В настоящее время эвакуации не требуется.
https://ria.ru/20230506/ugroza-1870111939.html
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происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
В Приангарье сняли угрозу подтопления села с помощью взрывных работ на реке
В Приангарье сняли угрозу подтопления села, ликвидировав заторы на реке Нижняя Тунгуска
ИРКУТСК, 10 мая - РИА Новости.
Затор льда на реке Нижняя Тунгуска ликвидирован взрывниками, угроза подтопления села Подволошино снята, сообщает
ГУМЧС по Иркутской области.
На севере Иркутской области 9 мая в районе села Подволошино вода в реке Нижняя Тунгуска поднялась из-за заторов льда и подтопила 133 участка.
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"Проведенные взрывные работы на реке Нижняя Тунгуска позволили ликвидировать ледовые заторы на реке и снять угрозу подтопления жилых домов в селе Подволошино. В настоящее время уровень воды составляет 657 сантиметров при критической отметке 600 сантиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подтопленными остаются 23 приусадебных участка. Спасатели планируют также провести взрывные работы на реке Нижняя Тунгуска в 20 километрах ниже села Преображенка. В этом населенном пункте в настоящее время подтоплено 20 участков. Развернуты два пункта временного размещения, в готовности к реагированию группа спасателей с плавсредством.
Вблизи села Токма на реке Непа сохраняется высокий уровень воды, до 580 сантиметров при критической отметке 590 сантиметров, подтоплены 17 приусадебных участков, подтопленных домов нет. В настоящее время эвакуации не требуется.
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