https://ria.ru/20230510/pozhar-1870794422.html

В Кургане нашли виновника крупного пожара 9 мая вблизи жилых домов

В Кургане нашли виновника крупного пожара 9 мая вблизи жилых домов - РИА Новости, 10.05.2023

В Кургане нашли виновника крупного пожара 9 мая вблизи жилых домов

Виновника крупного ландшафтного пожара, который произошел 9 мая вблизи жилых домов в Кургане, нашли, им оказался мужчина, который обжигал провода, сообщил... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:43

2023-05-10T14:43

2023-05-10T14:43

происшествия

россия

курганская область

курган

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

пожары

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Виновника крупного ландшафтного пожара, который произошел 9 мая вблизи жилых домов в Кургане, нашли, им оказался мужчина, который обжигал провода, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным пресс-центра, днем 9 мая в Кургане в микрорайоне Северный горел камыш на площади 1,5 гектара, огнеборцы и местные жители не допустили распространения огня на жилые дома. В ликвидации ландшафтного пожара было задействовано 11 человек и три единицы техники. "Виновника ландшафтного пожара удалось установить по горячим следам в этот же день — им оказался житель города Кургана 1970 года рождения, который производил обжигание проводов на открытой местности с сухой растительностью, вблизи жилых домов, и это несмотря на действие в регионе особого противопожарного режима и на фоне крупнейших пожаров, зафиксированных в Зауралье 7 мая", - говорится в сообщении. В отношении виновника пожара составлен административный протокол, ему грозит максимальный для такого нарушения штраф - 20 тысяч рублей. Как заявляло региональное управление СК РФ, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Курганский главк МЧС сегодня сообщил, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы

https://ria.ru/20230510/pozhary-1870763317.html

россия

курганская область

курган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, курганская область, курган, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, пожары