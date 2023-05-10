https://ria.ru/20230510/pozhar-1870794422.html
В Кургане нашли виновника крупного пожара 9 мая вблизи жилых домов
В Кургане нашли виновника крупного пожара 9 мая вблизи жилых домов - РИА Новости, 10.05.2023
В Кургане нашли виновника крупного пожара 9 мая вблизи жилых домов
Виновника крупного ландшафтного пожара, который произошел 9 мая вблизи жилых домов в Кургане, нашли, им оказался мужчина, который обжигал провода, сообщил... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:43
2023-05-10T14:43
2023-05-10T14:43
происшествия
россия
курганская область
курган
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
пожары
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Виновника крупного ландшафтного пожара, который произошел 9 мая вблизи жилых домов в Кургане, нашли, им оказался мужчина, который обжигал провода, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным пресс-центра, днем 9 мая в Кургане в микрорайоне Северный горел камыш на площади 1,5 гектара, огнеборцы и местные жители не допустили распространения огня на жилые дома. В ликвидации ландшафтного пожара было задействовано 11 человек и три единицы техники. "Виновника ландшафтного пожара удалось установить по горячим следам в этот же день — им оказался житель города Кургана 1970 года рождения, который производил обжигание проводов на открытой местности с сухой растительностью, вблизи жилых домов, и это несмотря на действие в регионе особого противопожарного режима и на фоне крупнейших пожаров, зафиксированных в Зауралье 7 мая", - говорится в сообщении. В отношении виновника пожара составлен административный протокол, ему грозит максимальный для такого нарушения штраф - 20 тысяч рублей. Как заявляло региональное управление СК РФ, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Курганский главк МЧС сегодня сообщил, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы
https://ria.ru/20230510/pozhary-1870763317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, курганская область, курган, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, пожары
Происшествия, Россия, Курганская область, Курган, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, пожары
В Кургане нашли виновника крупного пожара 9 мая вблизи жилых домов
В Кургане нашли мужчину, виновного в крупном природном пожаре 9 мая вблизи жилых домов