https://ria.ru/20230510/pozhar-1870748905.html

В России могут ужесточить ответственность для виновных в лесных пожарах

В России могут ужесточить ответственность для виновных в лесных пожарах - РИА Новости, 10.05.2023

В России могут ужесточить ответственность для виновных в лесных пожарах

Комитет ГД по экологии внесет законодательные инициативы, которые ужесточат ответственность для граждан и юридических лиц, нарушающих правила противопожарной... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:41

2023-05-10T11:41

2023-05-10T11:41

пожары

природные пожары в россии

россия

госдума рф

общество

происшествия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Комитет ГД по экологии внесет законодательные инициативы, которые ужесточат ответственность для граждан и юридических лиц, нарушающих правила противопожарной безопасности и виновных в возгораниях, сообщил глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин. "Предстоит оценить ущерб и приступить к ликвидации последствий. Прежде всего необходимо поддержать людей, которые лишились жилья. Остро стоит вопрос ужесточения ответственности для граждан и юридических лиц, нарушающих правила противопожарной безопасности, и виновных в возгораниях. Комитет внесет соответствующие законодательные инициативы", - написал он в своем телеграм-канале. По словам депутата, в регионах России продолжается борьба с природными пожарами, для чего задействованы все возможные силы. Как отмечает парламентарий, основной причиной пожаров остается человеческий фактор. "Несоблюдение правил безопасности в пожароопасный период и элементарная халатность приводят к тяжелейшим последствиям и жертвам. Местные жители говорят о намеренных поджогах, вся информация проверяется правоохранительными органами, помогают волонтеры", - добавил он. Как подчеркнул Кобылкин, в большинстве регионов сейчас действует особый противопожарный режим, который необходимо соблюдать. "Ограничено посещение лесов, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы", - рассказал депутат.

https://ria.ru/20230510/pozhar-1870690832.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, россия, госдума рф, общество, происшествия