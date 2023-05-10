https://ria.ru/20230510/pozhar-1870748905.html
В России могут ужесточить ответственность для виновных в лесных пожарах
В России могут ужесточить ответственность для виновных в лесных пожарах - РИА Новости, 10.05.2023
В России могут ужесточить ответственность для виновных в лесных пожарах
Комитет ГД по экологии внесет законодательные инициативы, которые ужесточат ответственность для граждан и юридических лиц, нарушающих правила противопожарной... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:41
2023-05-10T11:41
2023-05-10T11:41
пожары
природные пожары в россии
россия
госдума рф
общество
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Комитет ГД по экологии внесет законодательные инициативы, которые ужесточат ответственность для граждан и юридических лиц, нарушающих правила противопожарной безопасности и виновных в возгораниях, сообщил глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин. "Предстоит оценить ущерб и приступить к ликвидации последствий. Прежде всего необходимо поддержать людей, которые лишились жилья. Остро стоит вопрос ужесточения ответственности для граждан и юридических лиц, нарушающих правила противопожарной безопасности, и виновных в возгораниях. Комитет внесет соответствующие законодательные инициативы", - написал он в своем телеграм-канале. По словам депутата, в регионах России продолжается борьба с природными пожарами, для чего задействованы все возможные силы. Как отмечает парламентарий, основной причиной пожаров остается человеческий фактор. "Несоблюдение правил безопасности в пожароопасный период и элементарная халатность приводят к тяжелейшим последствиям и жертвам. Местные жители говорят о намеренных поджогах, вся информация проверяется правоохранительными органами, помогают волонтеры", - добавил он. Как подчеркнул Кобылкин, в большинстве регионов сейчас действует особый противопожарный режим, который необходимо соблюдать. "Ограничено посещение лесов, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы", - рассказал депутат.
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870690832.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожары, природные пожары в россии, россия, госдума рф, общество, происшествия
пожары, Природные пожары в России, Россия, Госдума РФ, Общество, Происшествия
В России могут ужесточить ответственность для виновных в лесных пожарах
Депутат Кобылкин: ответственность для виновных в лесных пожарах будет ужесточена в России
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Комитет ГД по экологии внесет законодательные инициативы, которые ужесточат ответственность для граждан и юридических лиц, нарушающих правила противопожарной безопасности и виновных в возгораниях, сообщил
глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин.
"Предстоит оценить ущерб и приступить к ликвидации последствий. Прежде всего необходимо поддержать людей, которые лишились жилья. Остро стоит вопрос ужесточения ответственности для граждан и юридических лиц, нарушающих правила противопожарной безопасности, и виновных в возгораниях. Комитет внесет соответствующие законодательные инициативы", - написал он в своем телеграм-канале.
По словам депутата, в регионах России продолжается борьба с природными пожарами, для чего задействованы все возможные силы.
«
"Самая тяжёлая обстановка на Урале и в Сибири: в Свердловской, Тюменской, Курганской и Новосибирской областях. Начинают поступать сигналы об очагах на юге Красноярского края. Эвакуируют села и поселки, в ряде населенных пунктов сгорели целые улицы. Семьи остались без крова. Есть погибшие", - отметил Кобылкин.
Как отмечает парламентарий, основной причиной пожаров остается человеческий фактор.
"Несоблюдение правил безопасности в пожароопасный период и элементарная халатность приводят к тяжелейшим последствиям и жертвам. Местные жители говорят о намеренных поджогах, вся информация проверяется правоохранительными органами, помогают волонтеры", - добавил он.
Как подчеркнул Кобылкин, в большинстве регионов сейчас действует особый противопожарный режим, который необходимо соблюдать.
"Ограничено посещение лесов, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы", - рассказал депутат.
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