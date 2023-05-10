Рейтинг@Mail.ru
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 10.05.2023 (обновлено: 21:00 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/povrezhdeniya-1870905232.html
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода - РИА Новости, 10.05.2023
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода
Промышленное предприятие и газопровод повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду глава областной военной администрации... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T20:59
2023-05-10T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827918046_0:115:1177:777_1920x0_80_0_0_3fa6980d33658d4fed344e3ccb6fcfd2.jpg
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Промышленное предприятие и газопровод повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду глава областной военной администрации Николай Лукашук. Ранее в среду в регионе была объявлена воздушная тревога, она продлилась примерно полчаса. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827918046_1:0:1177:882_1920x0_80_0_0_8366a008085deb7c8ad1a93e6452aa56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода

Днепропетровские власти сообщили о повреждениях газопровода и промпредприятия в Никополе

CC BY-SA 3.0 / AeroSSC / Никополь, улица ПервомайскаяНикополь, Днепропетровская область
Никополь, Днепропетровская область - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
CC BY-SA 3.0 / AeroSSC / Никополь, улица Первомайская
Никополь, Днепропетровская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Промышленное предприятие и газопровод повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду глава областной военной администрации Николай Лукашук.
«
"Повреждено промышленное предприятие…, газопровод", - написал Лукашук в телеграм-канале.
Ранее в среду в регионе была объявлена воздушная тревога, она продлилась примерно полчаса.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала