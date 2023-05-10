https://ria.ru/20230510/povrezhdeniya-1870905232.html
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода - РИА Новости, 10.05.2023
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода
Промышленное предприятие и газопровод повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду глава областной военной администрации... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T20:59
2023-05-10T20:59
2023-05-10T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827918046_0:115:1177:777_1920x0_80_0_0_3fa6980d33658d4fed344e3ccb6fcfd2.jpg
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Промышленное предприятие и газопровод повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду глава областной военной администрации Николай Лукашук. Ранее в среду в регионе была объявлена воздушная тревога, она продлилась примерно полчаса. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827918046_1:0:1177:882_1920x0_80_0_0_8366a008085deb7c8ad1a93e6452aa56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода
Днепропетровские власти сообщили о повреждениях газопровода и промпредприятия в Никополе