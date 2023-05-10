https://ria.ru/20230510/povrezhdeniya-1870905232.html

Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода

Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода - РИА Новости, 10.05.2023

Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода

Промышленное предприятие и газопровод повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду глава областной военной администрации... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T20:59

2023-05-10T20:59

2023-05-10T21:00

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Промышленное предприятие и газопровод повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду глава областной военной администрации Николай Лукашук. Ранее в среду в регионе была объявлена воздушная тревога, она продлилась примерно полчаса. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

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в мире, днепропетровская область, украина