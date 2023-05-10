https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870814023.html

В Подмосковье закупили лекарства в рамках офсетного контракта

В Подмосковье закупили лекарства в рамках офсетного контракта - РИА Новости, 10.05.2023

В Подмосковье закупили лекарства в рамках офсетного контракта

Власти Московской области закупили лекарств на сумму более 380 миллионов рублей в рамках офсетного контракта, говорится в сообщении регионального Минздрава. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:40

2023-05-10T15:40

2023-05-10T15:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Власти Московской области закупили лекарств на сумму более 380 миллионов рублей в рамках офсетного контракта, говорится в сообщении регионального Минздрава.Препараты были закуплены для пациентов, страдающих бронхиальной астмой, ревматизмом, а также нефрологическими и гематологическими заболеваниями."С начала этого года мы уже закупили лекарственные препараты по первому офсету на общую сумму более 190 миллионов рублей, а всего с начала действия контракта - на сумму более 380 миллионов рублей. Все препараты производятся в Подмосковье на площадке ОЭЗ "Дубна"", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20230504/podmoskove-1869601845.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова