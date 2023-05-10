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В Подмосковье закупили лекарства в рамках офсетного контракта - РИА Новости, 10.05.2023
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Новости Подмосковья
 
15:40 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870814023.html
В Подмосковье закупили лекарства в рамках офсетного контракта
В Подмосковье закупили лекарства в рамках офсетного контракта - РИА Новости, 10.05.2023
В Подмосковье закупили лекарства в рамках офсетного контракта
Власти Московской области закупили лекарств на сумму более 380 миллионов рублей в рамках офсетного контракта, говорится в сообщении регионального Минздрава. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:40
2023-05-10T15:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Власти Московской области закупили лекарств на сумму более 380 миллионов рублей в рамках офсетного контракта, говорится в сообщении регионального Минздрава.Препараты были закуплены для пациентов, страдающих бронхиальной астмой, ревматизмом, а также нефрологическими и гематологическими заболеваниями."С начала этого года мы уже закупили лекарственные препараты по первому офсету на общую сумму более 190 миллионов рублей, а всего с начала действия контракта - на сумму более 380 миллионов рублей. Все препараты производятся в Подмосковье на площадке ОЭЗ "Дубна"", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20230504/podmoskove-1869601845.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

В Подмосковье закупили лекарства в рамках офсетного контракта

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Власти Московской области закупили лекарств на сумму более 380 миллионов рублей в рамках офсетного контракта, говорится в сообщении регионального Минздрава.
Препараты были закуплены для пациентов, страдающих бронхиальной астмой, ревматизмом, а также нефрологическими и гематологическими заболеваниями.
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4 мая, 11:26
"С начала этого года мы уже закупили лекарственные препараты по первому офсету на общую сумму более 190 миллионов рублей, а всего с начала действия контракта - на сумму более 380 миллионов рублей. Все препараты производятся в Подмосковье на площадке ОЭЗ "Дубна"", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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