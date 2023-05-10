Рейтинг@Mail.ru
СБУ не пускает журналистов издания "Думская" в Одессе в редакцию - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 10.05.2023 (обновлено: 13:43 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/odessa-1870777910.html
СБУ не пускает журналистов издания "Думская" в Одессе в редакцию
СБУ не пускает журналистов издания "Думская" в Одессе в редакцию - РИА Новости, 10.05.2023
СБУ не пускает журналистов издания "Думская" в Одессе в редакцию
Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) не пускают журналистов на рабочие места в редакцию издания "Думская" в Одессе, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:39
2023-05-10T13:43
в мире
одесса
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) не пускают журналистов на рабочие места в редакцию издания "Думская" в Одессе, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на главного редактора "Думской" Олега Константинова. Издание "Думская" ранее в среду сообщало, что сотрудники СБУ пришли с обыском в редакцию и заблокировали ее работу. Согласно заявлению в телеграм-канале, постановление об обыске было вынесено 9 мая сразу после нескольких резонансных публикаций, посвященных коррупции в руководстве областной военной администрации и облсовете. "Правоохранители говорят, что якобы обыски не связаны с работой нашего издания, и они нам не препятствуют работать. Однако на рабочее место ни меня, ни моих коллег не пускают", - заявил "Стране.ua" Константинов. Главный редактор "Думской" добавил, что сейчас следственные действия ведутся в его кабинете. Правоохранители ищут документы "каких-то фирм", к которым издание, по словам Константинова, не имеет никакого отношения. "Это какое-то левое дело, по которому они получили разрешение прийти в редакцию и получили доступ к нашим документам, к редакционной технике. Это давление на свободную прессу и на демократию в Украине", - заявил главный редактор издания.
https://ria.ru/20230420/ugon-1866679779.html
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1869952721.html
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, служба безопасности украины
В мире, Одесса, Служба безопасности Украины
СБУ не пускает журналистов издания "Думская" в Одессе в редакцию

СБУ не пускает журналистов издания "Думская" в Одессе в редакцию, где проводятся обыски

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) не пускают журналистов на рабочие места в редакцию издания "Думская" в Одессе, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на главного редактора "Думской" Олега Константинова.
Издание "Думская" ранее в среду сообщало, что сотрудники СБУ пришли с обыском в редакцию и заблокировали ее работу. Согласно заявлению в телеграм-канале, постановление об обыске было вынесено 9 мая сразу после нескольких резонансных публикаций, посвященных коррупции в руководстве областной военной администрации и облсовете.
ФСБ России пресекла операцию ГУ МО Украины по угону боевых самолетов ВКС России - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
СБУ свалила вину за провал угона российского самолета на военнослужащих
20 апреля, 16:48
"Правоохранители говорят, что якобы обыски не связаны с работой нашего издания, и они нам не препятствуют работать. Однако на рабочее место ни меня, ни моих коллег не пускают", - заявил "Стране.ua" Константинов.
Главный редактор "Думской" добавил, что сейчас следственные действия ведутся в его кабинете. Правоохранители ищут документы "каких-то фирм", к которым издание, по словам Константинова, не имеет никакого отношения.
"Это какое-то левое дело, по которому они получили разрешение прийти в редакцию и получили доступ к нашим документам, к редакционной технике. Это давление на свободную прессу и на демократию в Украине", - заявил главный редактор издания.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Александр Бастрыкин: нежелание замечать нацизм на Украине погубит Запад
6 мая, 11:00
 
В миреОдессаСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала