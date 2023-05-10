https://ria.ru/20230510/odessa-1870777910.html

СБУ не пускает журналистов издания "Думская" в Одессе в редакцию

СБУ не пускает журналистов издания "Думская" в Одессе в редакцию - РИА Новости, 10.05.2023

СБУ не пускает журналистов издания "Думская" в Одессе в редакцию

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) не пускают журналистов на рабочие места в редакцию издания "Думская" в Одессе, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:39

2023-05-10T13:39

2023-05-10T13:43

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) не пускают журналистов на рабочие места в редакцию издания "Думская" в Одессе, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на главного редактора "Думской" Олега Константинова. Издание "Думская" ранее в среду сообщало, что сотрудники СБУ пришли с обыском в редакцию и заблокировали ее работу. Согласно заявлению в телеграм-канале, постановление об обыске было вынесено 9 мая сразу после нескольких резонансных публикаций, посвященных коррупции в руководстве областной военной администрации и облсовете. "Правоохранители говорят, что якобы обыски не связаны с работой нашего издания, и они нам не препятствуют работать. Однако на рабочее место ни меня, ни моих коллег не пускают", - заявил "Стране.ua" Константинов. Главный редактор "Думской" добавил, что сейчас следственные действия ведутся в его кабинете. Правоохранители ищут документы "каких-то фирм", к которым издание, по словам Константинова, не имеет никакого отношения. "Это какое-то левое дело, по которому они получили разрешение прийти в редакцию и получили доступ к нашим документам, к редакционной технике. Это давление на свободную прессу и на демократию в Украине", - заявил главный редактор издания.

https://ria.ru/20230420/ugon-1866679779.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, служба безопасности украины