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Первый выпуск зеленых облигаций для москвичей разместят в конце мая - РИА Новости, 10.05.2023
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08:32 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/obligatsiya-1870700052.html
Первый выпуск зеленых облигаций для москвичей разместят в конце мая
Первый выпуск зеленых облигаций для москвичей разместят в конце мая - РИА Новости, 10.05.2023
Первый выпуск зеленых облигаций для москвичей разместят в конце мая
Первый выпуск городских зеленых облигаций для жителей столицы разместят в конце мая, сообщается на интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T08:32
2023-05-10T08:32
экономика
москва
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Первый выпуск городских зеленых облигаций для жителей столицы разместят в конце мая, сообщается на интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина. "В конце мая столица выпустит первые городские зеленые облигации для населения. Правительство Москвы утвердило генеральные условия эмиссии и обращения облигаций двух видов: с постоянным и фиксированным купонным доходом. Документы уже прошли государственную регистрацию в Минфине России", - говорится в сообщении. Такие ценные бумаги для населения позволят выгодно и надежно вложить средства, при этом еще и инвестировать в развитие городской экономики и улучшение экологической ситуации. В любое время их можно продать городу по той же цене, тем самым сохранив доход. Зеленые облигации будут доступны для покупки гражданам России, достигшим 18 лет, являющимся налоговыми резидентами. Все операции будут совершаться на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи. "Объем эмиссии составит два миллиарда рублей, срок обращения - два года. Купонный доход будет выплачиваться один раз в квартал. Ставку купонного дохода определят исходя из рыночной конъюнктуры перед размещением облигаций", - уточняется в сообщении. Отмечается, что полученные от эмиссии средства направлены на закупку 400 электробусов и строительство Большой кольцевой линии метро. Все это необходимо для того, чтобы снизить негативное влияние автотранспорта на окружающую среду. Таким образом, благодаря лишь одной купленной облигации каждый год в воздух будет попадать на четыре грамма меньше загрязняющих веществ и на 1,2 килограмма - парниковых газов. Уточняется, что об облигациях как инвестиционном инструменте можно узнать на портале "Открытый бюджет города Москвы".
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экономика, москва, россия, сергей собянин, московская биржа
Экономика, Москва, Россия, Сергей Собянин, Московская биржа
Первый выпуск зеленых облигаций для москвичей разместят в конце мая

Первый выпуск городских зеленых облигаций для москвичей разместят в конце мая

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Первый выпуск городских зеленых облигаций для жителей столицы разместят в конце мая, сообщается на интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина.
"В конце мая столица выпустит первые городские зеленые облигации для населения. Правительство Москвы утвердило генеральные условия эмиссии и обращения облигаций двух видов: с постоянным и фиксированным купонным доходом. Документы уже прошли государственную регистрацию в Минфине России", - говорится в сообщении.
Такие ценные бумаги для населения позволят выгодно и надежно вложить средства, при этом еще и инвестировать в развитие городской экономики и улучшение экологической ситуации. В любое время их можно продать городу по той же цене, тем самым сохранив доход.
Зеленые облигации будут доступны для покупки гражданам России, достигшим 18 лет, являющимся налоговыми резидентами. Все операции будут совершаться на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи.
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"Объем эмиссии составит два миллиарда рублей, срок обращения - два года. Купонный доход будет выплачиваться один раз в квартал. Ставку купонного дохода определят исходя из рыночной конъюнктуры перед размещением облигаций", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что полученные от эмиссии средства направлены на закупку 400 электробусов и строительство Большой кольцевой линии метро. Все это необходимо для того, чтобы снизить негативное влияние автотранспорта на окружающую среду. Таким образом, благодаря лишь одной купленной облигации каждый год в воздух будет попадать на четыре грамма меньше загрязняющих веществ и на 1,2 килограмма - парниковых газов.
Уточняется, что об облигациях как инвестиционном инструменте можно узнать на портале "Открытый бюджет города Москвы".
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