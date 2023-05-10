https://ria.ru/20230510/khotin-1870892394.html
Суд взыскал с Хотина 192 миллиарда рублей недоплаченных налогов
Суд взыскал с Хотина 192 миллиарда рублей недоплаченных налогов - РИА Новости, 10.05.2023
Суд взыскал с Хотина 192 миллиарда рублей недоплаченных налогов
Замоскворецкий суд Москвы в среду взыскал с бенефициара лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина более 192 миллиардов рублей недоплаченных налогов и 100%... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:50
2023-05-10T19:50
2023-05-10T20:04
банк "югра"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/50/1552865077_0:403:2564:1845_1920x0_80_0_0_a10a736ac51a90e3334e762b5db86f8d.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в среду взыскал с бенефициара лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина более 192 миллиардов рублей недоплаченных налогов и 100% подконтрольной ему группы компаний "Русь-Ойл" , сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Там отметили, что дело рассматривалось в закрытом режиме для "обеспечения сохранения сведений, составляющих тайну следствия, налоговую и банковскую тайну". Прокуратура установила, что группа "Русь-Ойл" использовала схемы уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также НДС и налога на прибыль. По мнению ведомства, это заключалось в создании между аффилированными лицами фиктивных отношений по купле-продаже нефти; отражении в бухучете заведомо ложных сведений о таких взаимоотношениях и связанных с ними расходах; формальном исчислении НДПИ и его неуплате под предлогом отсутствия денег. Также использовались переводы выручки, полученной от конечных покупателей нефти, на счета "иных подконтрольных лиц, не имеющих задолженности перед бюджетом", и распределение полученных денег внутри группы "Русь-Ойл" и их вывод на счета нерезидентов. Замоскворецкий суд столицы также рассматривает уголовное дело против Хотина и его предполагаемых подельников о хищении свыше 267 миллиардов рублей у банка "Югра", в 2018 году признанного банкротом. Хотин был задержан в апреле 2019 года, находится под домашним арестом.
https://ria.ru/20220203/bankrotstvo-1770815772.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/50/1552865077_0:125:2564:2048_1920x0_80_0_0_59b95e33ddc4edd526303c146f169a6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк "югра"
Суд взыскал с Хотина 192 миллиарда рублей недоплаченных налогов
Суд в Москве взыскал более 192 миллиардов рублей с бизнесмена Хотина
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в среду взыскал с бенефициара лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина более 192 миллиардов рублей недоплаченных налогов и 100% подконтрольной ему группы компаний "Русь-Ойл" , сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
«
"По иску Генеральной прокуратуры с Алексея Хотина, как бенефициара "Русь-Ойл", взыскан в пользу Российской Федерации вред, выраженный в неуплате налогов, в размере 192 157 539 000 рублей, с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-Ойл"", - сказали в суде.
Там отметили, что дело рассматривалось в закрытом режиме для "обеспечения сохранения сведений, составляющих тайну следствия, налоговую и банковскую тайну".
Прокуратура установила, что группа "Русь-Ойл" использовала схемы уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также НДС и налога на прибыль.
По мнению ведомства, это заключалось в создании между аффилированными лицами фиктивных отношений по купле-продаже нефти; отражении в бухучете заведомо ложных сведений о таких взаимоотношениях и связанных с ними расходах; формальном исчислении НДПИ и его неуплате под предлогом отсутствия денег.
Также использовались переводы выручки, полученной от конечных покупателей нефти, на счета "иных подконтрольных лиц, не имеющих задолженности перед бюджетом", и распределение полученных денег внутри группы "Русь-Ойл" и их вывод на счета нерезидентов.
Замоскворецкий суд столицы также рассматривает уголовное дело против Хотина и его предполагаемых подельников о хищении свыше 267 миллиардов рублей у банка "Югра", в 2018 году признанного банкротом. Хотин был задержан в апреле 2019 года, находится под домашним арестом.
Суд в Москве продлил на полгода процедуру банкротства банка "Югра"