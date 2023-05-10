https://ria.ru/20230510/khotin-1870892394.html

Суд взыскал с Хотина 192 миллиарда рублей недоплаченных налогов

Суд взыскал с Хотина 192 миллиарда рублей недоплаченных налогов - РИА Новости, 10.05.2023

Суд взыскал с Хотина 192 миллиарда рублей недоплаченных налогов

Замоскворецкий суд Москвы в среду взыскал с бенефициара лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина более 192 миллиардов рублей недоплаченных налогов и 100%... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:50

2023-05-10T19:50

2023-05-10T20:04

банк "югра"

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в среду взыскал с бенефициара лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина более 192 миллиардов рублей недоплаченных налогов и 100% подконтрольной ему группы компаний "Русь-Ойл" , сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Там отметили, что дело рассматривалось в закрытом режиме для "обеспечения сохранения сведений, составляющих тайну следствия, налоговую и банковскую тайну". Прокуратура установила, что группа "Русь-Ойл" использовала схемы уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также НДС и налога на прибыль. По мнению ведомства, это заключалось в создании между аффилированными лицами фиктивных отношений по купле-продаже нефти; отражении в бухучете заведомо ложных сведений о таких взаимоотношениях и связанных с ними расходах; формальном исчислении НДПИ и его неуплате под предлогом отсутствия денег. Также использовались переводы выручки, полученной от конечных покупателей нефти, на счета "иных подконтрольных лиц, не имеющих задолженности перед бюджетом", и распределение полученных денег внутри группы "Русь-Ойл" и их вывод на счета нерезидентов. Замоскворецкий суд столицы также рассматривает уголовное дело против Хотина и его предполагаемых подельников о хищении свыше 267 миллиардов рублей у банка "Югра", в 2018 году признанного банкротом. Хотин был задержан в апреле 2019 года, находится под домашним арестом.

https://ria.ru/20220203/bankrotstvo-1770815772.html

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банк "югра"