https://ria.ru/20230510/donbass-1870701548.html

Тува присоединилась к шефству над районом и городом в ЛНР

Тува присоединилась к шефству над районом и городом в ЛНР - РИА Новости, 10.05.2023

Тува присоединилась к шефству над районом и городом в ЛНР

Тува присоединилась к шефству над Свердловским районом и городом Свердловском в ЛНР, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T08:55

2023-05-10T08:55

2023-05-10T08:55

свердловский район

красноярский край

свердловск

владислав ховалыг

ульяновский автомобильный завод (уаз)

общество

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КРАСНОЯРСК, 10 мая - РИА Новости. Тува присоединилась к шефству над Свердловским районом и городом Свердловском в ЛНР, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Тува, как часть Енисейской Сибири, присоединилась к Красноярскому краю в шефстве над Свердловским районом и городом. 9 Мая состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией города Свердловска и Свердловского района <…> и Республикой Тыва. Подписание при участии представителей администрации региона, общественников Свердловска и делегации Республики Тыва, прошло в музее Шахтерской славы", - говорится в сообщении. Глава Тувы Владислав Ховалыг вручил ключи от трактора-погрузчика и автомобиля "УАЗ Хантер" муниципальному предприятию "Экосервис". Для регионов Енисейской Сибири это уже второй подписанный договор о сотрудничестве: 4 июля прошлого года подобный договор был подписан с правительством Красноярского края.

https://ria.ru/20221031/kamchatka-1827986069.html

свердловский район

красноярский край

свердловск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

свердловский район, красноярский край, свердловск, владислав ховалыг, ульяновский автомобильный завод (уаз), общество