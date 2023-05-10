https://ria.ru/20230510/donbass-1870701548.html
Тува присоединилась к шефству над районом и городом в ЛНР
Тува присоединилась к шефству над районом и городом в ЛНР - РИА Новости, 10.05.2023
Тува присоединилась к шефству над районом и городом в ЛНР
Тува присоединилась к шефству над Свердловским районом и городом Свердловском в ЛНР, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T08:55
2023-05-10T08:55
2023-05-10T08:55
свердловский район
красноярский край
свердловск
владислав ховалыг
ульяновский автомобильный завод (уаз)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580589730_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_e994d04200b8e965252fe9bd4b0d944c.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 мая - РИА Новости. Тува присоединилась к шефству над Свердловским районом и городом Свердловском в ЛНР, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Тува, как часть Енисейской Сибири, присоединилась к Красноярскому краю в шефстве над Свердловским районом и городом. 9 Мая состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией города Свердловска и Свердловского района <…> и Республикой Тыва. Подписание при участии представителей администрации региона, общественников Свердловска и делегации Республики Тыва, прошло в музее Шахтерской славы", - говорится в сообщении. Глава Тувы Владислав Ховалыг вручил ключи от трактора-погрузчика и автомобиля "УАЗ Хантер" муниципальному предприятию "Экосервис". Для регионов Енисейской Сибири это уже второй подписанный договор о сотрудничестве: 4 июля прошлого года подобный договор был подписан с правительством Красноярского края.
https://ria.ru/20221031/kamchatka-1827986069.html
свердловский район
красноярский край
свердловск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580589730_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_c92ac16d5db75cab3fa8d5d1d7617f3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловский район, красноярский край, свердловск, владислав ховалыг, ульяновский автомобильный завод (уаз), общество
Свердловский район, Красноярский край, Свердловск, Владислав Ховалыг, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Общество
Тува присоединилась к шефству над районом и городом в ЛНР
Тува присоединилась к шефству над Свердловским районом и городом Свердловском в ЛНР