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Тува присоединилась к шефству над районом и городом в ЛНР - РИА Новости, 10.05.2023
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08:55 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/donbass-1870701548.html
Тува присоединилась к шефству над районом и городом в ЛНР
Тува присоединилась к шефству над районом и городом в ЛНР - РИА Новости, 10.05.2023
Тува присоединилась к шефству над районом и городом в ЛНР
Тува присоединилась к шефству над Свердловским районом и городом Свердловском в ЛНР, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T08:55
2023-05-10T08:55
свердловский район
красноярский край
свердловск
владислав ховалыг
ульяновский автомобильный завод (уаз)
общество
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КРАСНОЯРСК, 10 мая - РИА Новости. Тува присоединилась к шефству над Свердловским районом и городом Свердловском в ЛНР, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Тува, как часть Енисейской Сибири, присоединилась к Красноярскому краю в шефстве над Свердловским районом и городом. 9 Мая состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией города Свердловска и Свердловского района &lt;…&gt; и Республикой Тыва. Подписание при участии представителей администрации региона, общественников Свердловска и делегации Республики Тыва, прошло в музее Шахтерской славы", - говорится в сообщении. Глава Тувы Владислав Ховалыг вручил ключи от трактора-погрузчика и автомобиля "УАЗ Хантер" муниципальному предприятию "Экосервис". Для регионов Енисейской Сибири это уже второй подписанный договор о сотрудничестве: 4 июля прошлого года подобный договор был подписан с правительством Красноярского края.
https://ria.ru/20221031/kamchatka-1827986069.html
свердловский район
красноярский край
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свердловский район, красноярский край, свердловск, владислав ховалыг, ульяновский автомобильный завод (уаз), общество
Свердловский район, Красноярский край, Свердловск, Владислав Ховалыг, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Общество
Тува присоединилась к шефству над районом и городом в ЛНР

Тува присоединилась к шефству над Свердловским районом и городом Свердловском в ЛНР

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на один из районов Кызыла. Республика Тыва
Вид на один из районов Кызыла. Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на один из районов Кызыла. Республика Тыва. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 10 мая - РИА Новости. Тува присоединилась к шефству над Свердловским районом и городом Свердловском в ЛНР, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Тува, как часть Енисейской Сибири, присоединилась к Красноярскому краю в шефстве над Свердловским районом и городом. 9 Мая состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией города Свердловска и Свердловского района <…> и Республикой Тыва. Подписание при участии представителей администрации региона, общественников Свердловска и делегации Республики Тыва, прошло в музее Шахтерской славы", - говорится в сообщении.
Глава Тувы Владислав Ховалыг вручил ключи от трактора-погрузчика и автомобиля "УАЗ Хантер" муниципальному предприятию "Экосервис". Для регионов Енисейской Сибири это уже второй подписанный договор о сотрудничестве: 4 июля прошлого года подобный договор был подписан с правительством Красноярского края.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Камчатка взяла шефство над двумя населенными пунктами в ДНР
31 октября 2022, 02:56
 
Свердловский районКрасноярский крайСвердловскВладислав ХовалыгУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Общество
 
 
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