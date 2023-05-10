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Байден согласился обсудить с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов - РИА Новости, 10.05.2023
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01:46 10.05.2023 (обновлено: 03:37 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/defolt-1870685900.html
Байден согласился обсудить с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов
Байден согласился обсудить с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов - РИА Новости, 10.05.2023
Байден согласился обсудить с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов
Президент США Джо Байден согласился обсудить с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны, заявил он в ходе своего... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T01:46
2023-05-10T03:37
сша
в мире
джо байден
кевин маккарти
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден согласился обсудить с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны, заявил он в ходе своего выступления после состоявшейся с ними встречи в Белом доме.Байден добавил, что намерен продолжить обсуждение угрозы дефолта с лидерами конгресса в пятницу и рад был услышать в ходе прошедшей встречи о том, что США необходимо избежать дефолта.Ранее спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти сообщил, что Байден и лидеры конгресса на состоявшейся во вторник встрече в Белом доме не достигли каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга.Байден неоднократно требовал от оппонентов расширить долговые лимиты без всяких сопутствующих условий и публично отказывается от переговоров на эту тему. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.Министр финансов США Джанет Йеллен ранее направила конгрессу письмо, в котором изложила, что власти уже к 1 июня могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга, что может привести к дефолту. Согласно ранее опубликованному анализу Совета экономических консультантов при Белом доме, если дефолт окажется долгосрочным, США в третьем квартале 2023 года рискуют потерять ВВП на 6,1%, а также около 8 миллионов рабочих мест.
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сша, в мире, джо байден, кевин маккарти, джанет йеллен
США, В мире, Джо Байден, Кевин Маккарти, Джанет Йеллен
Байден согласился обсудить с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов

Байден обсудит с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден согласился обсудить с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны, заявил он в ходе своего выступления после состоявшейся с ними встречи в Белом доме.
«
"Я сказал лидерам конгресса, что собираюсь провести отдельное обсуждение моего бюджета (проекта Байдена по бюджету США - ред.), приоритетов в расходах, но не под угрозой краха", - сообщил он, говоря о намерении республиканцев привязать сокращение госрасходов к повышению потолка госдолга страны.
Байден добавил, что намерен продолжить обсуждение угрозы дефолта с лидерами конгресса в пятницу и рад был услышать в ходе прошедшей встречи о том, что США необходимо избежать дефолта.
Ранее спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти сообщил, что Байден и лидеры конгресса на состоявшейся во вторник встрече в Белом доме не достигли каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга.
Байден неоднократно требовал от оппонентов расширить долговые лимиты без всяких сопутствующих условий и публично отказывается от переговоров на эту тему. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.
Министр финансов США Джанет Йеллен ранее направила конгрессу письмо, в котором изложила, что власти уже к 1 июня могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга, что может привести к дефолту. Согласно ранее опубликованному анализу Совета экономических консультантов при Белом доме, если дефолт окажется долгосрочным, США в третьем квартале 2023 года рискуют потерять ВВП на 6,1%, а также около 8 миллионов рабочих мест.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут
Вчера, 00:46
 
СШАВ миреДжо БайденКевин МаккартиДжанет Йеллен
 
 
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