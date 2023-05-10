Байден согласился обсудить с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов
Байден обсудит с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден согласился обсудить с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны, заявил он в ходе своего выступления после состоявшейся с ними встречи в Белом доме.
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"Я сказал лидерам конгресса, что собираюсь провести отдельное обсуждение моего бюджета (проекта Байдена по бюджету США - ред.), приоритетов в расходах, но не под угрозой краха", - сообщил он, говоря о намерении республиканцев привязать сокращение госрасходов к повышению потолка госдолга страны.
Байден добавил, что намерен продолжить обсуждение угрозы дефолта с лидерами конгресса в пятницу и рад был услышать в ходе прошедшей встречи о том, что США необходимо избежать дефолта.
Ранее спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти сообщил, что Байден и лидеры конгресса на состоявшейся во вторник встрече в Белом доме не достигли каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга.
Байден неоднократно требовал от оппонентов расширить долговые лимиты без всяких сопутствующих условий и публично отказывается от переговоров на эту тему. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.
Министр финансов США Джанет Йеллен ранее направила конгрессу письмо, в котором изложила, что власти уже к 1 июня могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга, что может привести к дефолту. Согласно ранее опубликованному анализу Совета экономических консультантов при Белом доме, если дефолт окажется долгосрочным, США в третьем квартале 2023 года рискуют потерять ВВП на 6,1%, а также около 8 миллионов рабочих мест.