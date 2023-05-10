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Байден согласился обсудить с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов

Байден согласился обсудить с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов - РИА Новости, 10.05.2023

Байден согласился обсудить с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов

Президент США Джо Байден согласился обсудить с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны, заявил он в ходе своего... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T01:46

2023-05-10T01:46

2023-05-10T03:37

сша

в мире

джо байден

кевин маккарти

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден согласился обсудить с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны, заявил он в ходе своего выступления после состоявшейся с ними встречи в Белом доме.Байден добавил, что намерен продолжить обсуждение угрозы дефолта с лидерами конгресса в пятницу и рад был услышать в ходе прошедшей встречи о том, что США необходимо избежать дефолта.Ранее спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти сообщил, что Байден и лидеры конгресса на состоявшейся во вторник встрече в Белом доме не достигли каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга.Байден неоднократно требовал от оппонентов расширить долговые лимиты без всяких сопутствующих условий и публично отказывается от переговоров на эту тему. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.Министр финансов США Джанет Йеллен ранее направила конгрессу письмо, в котором изложила, что власти уже к 1 июня могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга, что может привести к дефолту. Согласно ранее опубликованному анализу Совета экономических консультантов при Белом доме, если дефолт окажется долгосрочным, США в третьем квартале 2023 года рискуют потерять ВВП на 6,1%, а также около 8 миллионов рабочих мест.

https://ria.ru/20230509/ssha-1870538168.html

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сша, в мире, джо байден, кевин маккарти, джанет йеллен