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Посольство России в Токио заявило о сильном ухудшении отношений двух стран - РИА Новости, 09.05.2023
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07:43 09.05.2023 (обновлено: 10:26 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870553177.html
Посольство России в Токио заявило о сильном ухудшении отношений двух стран
Посольство России в Токио заявило о сильном ухудшении отношений двух стран - РИА Новости, 09.05.2023
Посольство России в Токио заявило о сильном ухудшении отношений двух стран
Курс Токио на охлаждение отношений с Россией, демонтаж накопленного за последние годы позитивного опыта может привести к тому, что температура двусторонних... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T07:43
2023-05-09T10:26
в мире
россия
токио
япония
геннадий овечко
фумио кисида
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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Курс Токио на охлаждение отношений с Россией, демонтаж накопленного за последние годы позитивного опыта может привести к тому, что температура двусторонних отношений упадет до таких критических отметок, что "термометр" может лопнуть, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности главы дипломатической миссии России в Японии Геннадий Овечко. По его словам, российско-японские отношения в 2022 году "подверглись шоковой заморозке, сознательно осуществленной Токио под чутким руководством Вашингтона". Взяв курс на тотальный демонтаж накопленного в течение многих лет позитивного багажа двустороннего сотрудничества, администрация Фумио Кисиды в полной мере не осознает, что столь недальновидная линия в конечном счете бьет по самой Японии, ее гражданам и бизнесу, добавил собеседник агентства. "Продолжая раскручивать санкционную спираль, Токио рискует в русофобском запале опустить градус связей до таких критических отметок, при которых "термометр" может и вовсе лопнуть. Что касается условий для исправления ситуации, то мы по-прежнему остаемся открытыми к равноправному взаимодействию, отвечающему интересам народов обеих стран. Однако в условиях деструктивного поведения партнеров выступать первыми с позитивными инициативами не намерены. Так что дальнейшее направление движения столбика "термометра" отношений – вверх или вниз – сейчас зависит от Японии", - сказал дипломат. Всего Япония с начала введения санкций в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет на экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. До этого был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, некоторые виды медицинских товаров, полупроводники, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование, летательные аппараты, игрушки. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.
https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870551468.html
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в мире, россия, токио, япония, геннадий овечко, фумио кисида
В мире, Россия, Токио, Япония, Геннадий Овечко, Фумио Кисида
Посольство России в Токио заявило о сильном ухудшении отношений двух стран

Посольство России в Токио: Япония может ухудшить отношения с Россией до критической точки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности главы дипломатической миссии России в Японии Геннадий Овечко
Исполняющий обязанности главы дипломатической миссии России в Японии Геннадий Овечко - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Исполняющий обязанности главы дипломатической миссии России в Японии Геннадий Овечко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Курс Токио на охлаждение отношений с Россией, демонтаж накопленного за последние годы позитивного опыта может привести к тому, что температура двусторонних отношений упадет до таких критических отметок, что "термометр" может лопнуть, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности главы дипломатической миссии России в Японии Геннадий Овечко.
По его словам, российско-японские отношения в 2022 году "подверглись шоковой заморозке, сознательно осуществленной Токио под чутким руководством Вашингтона". Взяв курс на тотальный демонтаж накопленного в течение многих лет позитивного багажа двустороннего сотрудничества, администрация Фумио Кисиды в полной мере не осознает, что столь недальновидная линия в конечном счете бьет по самой Японии, ее гражданам и бизнесу, добавил собеседник агентства.
Исполняющий обязанности главы дипломатической миссии России в Японии Геннадий Овечко - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Посольство в Токио заявило о снижении товарооборота между Россией и Японией
Вчера, 07:11
"Продолжая раскручивать санкционную спираль, Токио рискует в русофобском запале опустить градус связей до таких критических отметок, при которых "термометр" может и вовсе лопнуть. Что касается условий для исправления ситуации, то мы по-прежнему остаемся открытыми к равноправному взаимодействию, отвечающему интересам народов обеих стран. Однако в условиях деструктивного поведения партнеров выступать первыми с позитивными инициативами не намерены. Так что дальнейшее направление движения столбика "термометра" отношений – вверх или вниз – сейчас зависит от Японии", - сказал дипломат.
Всего Япония с начала введения санкций в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет на экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.
До этого был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи.
Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, некоторые виды медицинских товаров, полупроводники, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование, летательные аппараты, игрушки.
Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.
Здание посольства России в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
В посольстве России заявили о тенденции к ухудшению отношений с Японией
Вчера, 07:04
 
В миреРоссияТокиоЯпонияГеннадий ОвечкоФумио Кисида
 
 
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