https://ria.ru/20230509/portrety-1870642842.html

Женская пилотажная группа пролетит над Югрой c портретами героев Победы

Женская пилотажная группа пролетит над Югрой c портретами героев Победы - РИА Новости, 09.05.2023

Женская пилотажная группа пролетит над Югрой c портретами героев Победы

Первая Российская женская пилотажная группа "Барсы" пролетит над Ханты-Мансийским автономным округом с 2 тысячами портретов участников Великой Отечественной... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T16:53

2023-05-09T16:53

2023-05-09T16:57

ханты-мансийский автономный округ

общество

нижневартовск

сургут

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

волонтеры победы

ан-2

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Первая Российская женская пилотажная группа "Барсы" пролетит над Ханты-Мансийским автономным округом с 2 тысячами портретов участников Великой Отечественной войны, старт акции "Бессмертный полк в небе Югры" в Нижневартовске дала лично глава региона Наталья Комарова, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры. Губернатор Югры также вместе с "Волонтерами Победы" и совершила облет Нижневартовска на самолете "АН-2". Акция направлена на сохранение исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов. В ее рамках шесть самолетов марки "Як" и самолет марки "Ан-2" с символикой "Бессмертного полка" 9 мая пролетят в небе над городами Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Сургут в пилотажных строях "звезда" и "пеленг", неся на своих бортах более двух тысяч портретов участников Великой Отечественной войны, а также специальной военной операции. В среду, 10 мая, "Барсы" поднимутся в воздух над Нефтеюганском и Ханты-Мансийском. Впервые подобное мероприятие прошло в России в Югре в 2019 году. Тогда 9 мая шесть самолетов "Як" в рамках акции "Бессмертный полк в небе" пролетели над Сургутом с 12 портретами участников Великой Отечественной войны. В 2020 году самолеты пролетели уже над Ханты-Мансийском, Сургутом, вблизи Нижневартовска и Мегиона. Организатором акции выступают Федерация самолетного спорта Ханты-Мансийского автономного округа и региональное отделение Российского военно-исторического общества при поддержке правительства ХМАО-Югры.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1869656606.html

нижневартовск

сургут

ханты-мансийский автономный округ

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, нижневартовск, сургут, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, волонтеры победы, ан-2