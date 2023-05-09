https://ria.ru/20230509/pobeda-1870617438.html
В Одессе и Полтаве возложили цветы к памятным местам, сообщили СМИ
В Одессе и Полтаве возложили цветы к памятным местам, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.05.2023
В Одессе и Полтаве возложили цветы к памятным местам, сообщили СМИ
Цветы к памятным местам в День Победы возлагали к памятным местам в Одессе и Полтаве, пишет украинское издание "Общественное". РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:42
2023-05-09T13:42
2023-05-09T13:42
в мире
одесса
полтава
украина
владимир зеленский
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_127:0:3551:1926_1920x0_80_0_0_148fbcec2ecc22174257958b0935725d.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Цветы к памятным местам в День Победы возлагали к памятным местам в Одессе и Полтаве, пишет украинское издание "Общественное". Ранее издание "Страна.ua" писало, что в Киеве люди несут цветы к Вечному огню в парке Славы. "Люди приносят цветы к Аллее Славы в парке Шевченко в Одессе. На месте в усиленном режиме работают правоохранители: они проверяют личные вещи и документы", - пишет "Общественное. Одесса". По информации полтавского подразделения издания, также цветы несли к мемориалу Солдатской славы в Полтаве. Мероприятий на День победы над нацизмом во Второй мировой войне возле памятника не анонсировали, люди приходили по собственному желанию. Официальный мероприятий по празднованию Дня Победы на Украине 9 мая не запланировано. В понедельник Владимир Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также в понедельник он подписал указ, в котором "назначил" на 9 мая День Европы.
https://ria.ru/20230509/kiev-1870588748.html
https://ria.ru/20230509/ukraina-1870577787.html
одесса
полтава
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_555:0:3123:1926_1920x0_80_0_0_6f9207f66570edff928db5df7661fcd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, полтава, украина, владимир зеленский, день победы
В мире, Одесса, Полтава, Украина, Владимир Зеленский, День Победы
В Одессе и Полтаве возложили цветы к памятным местам, сообщили СМИ
"Общественное": в День Победы в Одессе и Полтаве возложили цветы к памятным местам