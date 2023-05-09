https://ria.ru/20230509/pobeda-1870617438.html

В Одессе и Полтаве возложили цветы к памятным местам, сообщили СМИ

В Одессе и Полтаве возложили цветы к памятным местам, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.05.2023

В Одессе и Полтаве возложили цветы к памятным местам, сообщили СМИ

Цветы к памятным местам в День Победы возлагали к памятным местам в Одессе и Полтаве, пишет украинское издание "Общественное". РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T13:42

2023-05-09T13:42

2023-05-09T13:42

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полтава

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Цветы к памятным местам в День Победы возлагали к памятным местам в Одессе и Полтаве, пишет украинское издание "Общественное". Ранее издание "Страна.ua" писало, что в Киеве люди несут цветы к Вечному огню в парке Славы. "Люди приносят цветы к Аллее Славы в парке Шевченко в Одессе. На месте в усиленном режиме работают правоохранители: они проверяют личные вещи и документы", - пишет "Общественное. Одесса". По информации полтавского подразделения издания, также цветы несли к мемориалу Солдатской славы в Полтаве. Мероприятий на День победы над нацизмом во Второй мировой войне возле памятника не анонсировали, люди приходили по собственному желанию. Официальный мероприятий по празднованию Дня Победы на Украине 9 мая не запланировано. В понедельник Владимир Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также в понедельник он подписал указ, в котором "назначил" на 9 мая День Европы.

https://ria.ru/20230509/kiev-1870588748.html

https://ria.ru/20230509/ukraina-1870577787.html

одесса

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, полтава, украина, владимир зеленский, день победы