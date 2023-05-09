https://ria.ru/20230509/pamyat-1870561761.html

Украинцам стирают генетическую память переносом Дня Победы, заявил Азаров

Украинцам стирают генетическую память переносом Дня Победы, заявил Азаров - РИА Новости, 09.05.2023

Украинцам стирают генетическую память переносом Дня Победы, заявил Азаров

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что перенося празднование Дня Победы на 8 мая украинцам стирают генетическую память. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T09:16

2023-05-09T09:16

2023-05-09T09:16

в мире

украина

николай азаров (политик)

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что перенося празднование Дня Победы на 8 мая украинцам стирают генетическую память. "Киевский режим стирает генетическую память украинцам. Теперь 8 мая день "памяти и победы", а 9 - день Европы, в рамках которого Зеленский будет чествовать историческое единство всех европейцев. Для тех, кто не понял: теперь, оказывается, в новой реальности нацизм победили европейцы", - написал Азаров в Facebook*.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский, назначив 9 мая на Украине Днём Европы, предал своих предков, и назвала его предателем и "пособником фашистов 80 лет спустя". В понедельник Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также в понедельник он подписал указ, в котором "назначил" на 9 мая День Европы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230509/rezhisser-1870548146.html

украина

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Влада Копылова

в мире, украина, николай азаров (политик), день победы