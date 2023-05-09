Украинцам стирают генетическую память переносом Дня Победы, заявил Азаров
Экс-премьер Азаров: переносом Дня Победы на 8 мая украинцам стирают генетическую память
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что перенося празднование Дня Победы на 8 мая украинцам стирают генетическую память.
"Киевский режим стирает генетическую память украинцам. Теперь 8 мая день "памяти и победы", а 9 - день Европы, в рамках которого Зеленский будет чествовать историческое единство всех европейцев. Для тех, кто не понял: теперь, оказывается, в новой реальности нацизм победили европейцы", - написал Азаров в Facebook*.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский, назначив 9 мая на Украине Днём Европы, предал своих предков, и назвала его предателем и "пособником фашистов 80 лет спустя".
В понедельник Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также в понедельник он подписал указ, в котором "назначил" на 9 мая День Европы.
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