https://ria.ru/20230509/aviaudar-1870650175.html
Армия Израиля нанесла авиаудар по южным районам сектора Газа
Армия Израиля нанесла авиаудар по южным районам сектора Газа - РИА Новости, 09.05.2023
Армия Израиля нанесла авиаудар по южным районам сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаудара по южным территориям сектора Газа. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T17:51
2023-05-09T17:51
2023-05-09T18:00
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сектор газа
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армия обороны израиля
исламский джихад
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаудара по южным территориям сектора Газа.О каких-либо подробностях авиаудара в настоящий момент не сообщается.В ночь на вторник армия обороны Израиля нанесла серию ударов по сектору Газа по целям, принадлежащим группировке "Исламский Джихад". В ходе операции были ликвидированы трое командиров группировки, их фото в соцсетях опубликовал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По данным минздрава в Газе, в результате обстрела погибли 13 человек, включая гражданина РФ.
https://ria.ru/20230509/gaza-1870607171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сектор газа, россия, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля, исламский джихад
В мире, Израиль, Сектор Газа, Россия, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля, Исламский джихад
Армия Израиля нанесла авиаудар по южным районам сектора Газа
Армия обороны Израиля сообщила о нанесении авиаудара по южным территориям сектора Газа