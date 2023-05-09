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Армия Израиля нанесла авиаудар по южным районам сектора Газа - РИА Новости, 09.05.2023
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17:51 09.05.2023 (обновлено: 18:00 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/aviaudar-1870650175.html
Армия Израиля нанесла авиаудар по южным районам сектора Газа
Армия Израиля нанесла авиаудар по южным районам сектора Газа - РИА Новости, 09.05.2023
Армия Израиля нанесла авиаудар по южным районам сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаудара по южным территориям сектора Газа. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T17:51
2023-05-09T18:00
в мире
израиль
сектор газа
россия
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля
исламский джихад
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаудара по южным территориям сектора Газа.О каких-либо подробностях авиаудара в настоящий момент не сообщается.В ночь на вторник армия обороны Израиля нанесла серию ударов по сектору Газа по целям, принадлежащим группировке "Исламский Джихад". В ходе операции были ликвидированы трое командиров группировки, их фото в соцсетях опубликовал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По данным минздрава в Газе, в результате обстрела погибли 13 человек, включая гражданина РФ.
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в мире, израиль, сектор газа, россия, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля, исламский джихад
В мире, Израиль, Сектор Газа, Россия, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля, Исламский джихад
Армия Израиля нанесла авиаудар по южным районам сектора Газа

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении авиаудара по южным территориям сектора Газа

© AP Photo / Fatima ShbairАвиаудар Израиля по территории сектора Газа
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаудара по южным территориям сектора Газа.
«
"Авиация ЦАХАЛ нанесла удар по отряду террористов, вооруженных противотанковыми управляемыми ракетами, в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
О каких-либо подробностях авиаудара в настоящий момент не сообщается.
В ночь на вторник армия обороны Израиля нанесла серию ударов по сектору Газа по целям, принадлежащим группировке "Исламский Джихад". В ходе операции были ликвидированы трое командиров группировки, их фото в соцсетях опубликовал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По данным минздрава в Газе, в результате обстрела погибли 13 человек, включая гражданина РФ.
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В миреИзраильСектор ГазаРоссияБиньямин НетаньяхуАрмия обороны ИзраиляИсламский джихад
 
 
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