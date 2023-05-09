https://ria.ru/20230509/aviaudar-1870650175.html

Армия Израиля нанесла авиаудар по южным районам сектора Газа

Армия Израиля нанесла авиаудар по южным районам сектора Газа - РИА Новости, 09.05.2023

Армия Израиля нанесла авиаудар по южным районам сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаудара по южным территориям сектора Газа. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T17:51

2023-05-09T17:51

2023-05-09T18:00

в мире

израиль

сектор газа

россия

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля

исламский джихад

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаудара по южным территориям сектора Газа.О каких-либо подробностях авиаудара в настоящий момент не сообщается.В ночь на вторник армия обороны Израиля нанесла серию ударов по сектору Газа по целям, принадлежащим группировке "Исламский Джихад". В ходе операции были ликвидированы трое командиров группировки, их фото в соцсетях опубликовал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По данным минздрава в Газе, в результате обстрела погибли 13 человек, включая гражданина РФ.

https://ria.ru/20230509/gaza-1870607171.html

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сектор газа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сектор газа, россия, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля, исламский джихад