https://ria.ru/20230508/zapakh-1870413821.html

В Японии госпитализировали более 50 детей из-за резкого запаха около школы

В Японии госпитализировали более 50 детей из-за резкого запаха около школы - РИА Новости, 08.05.2023

В Японии госпитализировали более 50 детей из-за резкого запаха около школы

Более 50 школьников были госпитализированы после того, как на территории младшей школы Камэи в японском городе Яо префектуры Осака был зафиксирован резкий... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T08:12

2023-05-08T08:12

2023-05-08T08:14

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осака (город)

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ТОКИО, 8 мая – РИА Новости. Более 50 школьников были госпитализированы после того, как на территории младшей школы Камэи в японском городе Яо префектуры Осака был зафиксирован резкий запах, сообщило агентство "Киодо". Ранее телеканал FNN передавал, что в больницу были доставлены три ребенка. Около 9 утра по местному времени (03.00 мск) в пожарные службы города поступило сообщение о неприятном запахе в районе школы. По состоянию на 11 часов (05.00 мск), он все еще ощущается. Не исключена утечка газа. Дети были эвакуированы во двор школы, однако несколько десятков детей начали жаловаться на ухудшение самочувствия. По последним данным, 51 ребенок был госпитализирован. Все ученики в сознании, угрозы их жизни нет. Причина неприятного запаха устанавливается.

https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870268523.html

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в мире, япония, осака (город)