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Больше зелени! Простые рецепты самых вкусных овощных салатов - РИА Новости, 08.05.2023
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Туризм
 
08:00 08.05.2023 (обновлено: 08:04 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/retsepty-1869760732.html
Больше зелени! Простые рецепты самых вкусных овощных салатов
Больше зелени! Простые рецепты самых вкусных овощных салатов - РИА Новости, 08.05.2023
Больше зелени! Простые рецепты самых вкусных овощных салатов
Идеальное дополнение к долгим застольям в майские праздники — овощной салат. Шеф-повара известных ресторанов предлагают разнообразить стандартный набор "огурцы, РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T08:00
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Идеальное дополнение к долгим застольям в майские праздники — овощной салат. Шеф-повара известных ресторанов предлагают разнообразить стандартный набор "огурцы, помидоры, лук, зелень", добавив орехи, авокадо, креветки, грейпфруты, сыры, соусы.Зеленый салат с креветками и хариссой от бренд-шефа ресторана Maroon Владимира БогожавцаИнгредиенты:Капуста кейл — 15 граммов;Салат романо — 30 граммов;Бобы эдамамэ — десять граммов;Горошек зеленый стручковый (бланшированный) — 20 граммов;Авокадо — 50 граммов;Брокколи (бланшированная) — 50 граммов;Заатар — два грамма;Креветки — 100 граммов;Масло растительное — шесть миллилитров;Харисса — десять граммов.Заправка для овощей:Масло оливковое — 30 миллилитров;Сок лимона — 20 миллилитров;Черный свежемолотый перец — один грамм;Сироп агавы — пять миллилитов;Соль — два грамма.Заправка для салата:Тахинная паста — 30 граммов;Сок апельсина — 30 миллилитров;Виноградный соус — восемь миллилитров.Способ приготовления:Приготовить заправку для овощей: оливковое масло смешать с соком лимона, сиропом агавы, солью и перцем.Для заправки салата смешать тахинную пасту, апельсиновый сок и виноградный соус.Креветки разрезать пополам, добавить хариссу. Обжарить на растительном масле по две минуты с каждой стороны.Авокадо нарезать на слайсы. Добавить горошек, брокколи и листья салата, бобы эдамамэ и обжаренные креветки. Салат полить заправкой на основе тахинной пасты и посыпать заатаром.Салат с авокадо от шеф-повара ресторана MO friends bar &amp; dining Сергея КузнецоваИнгредиенты:Авокадо — 110 граммов;Крем бальзамический — десять граммов;Масло оливковое — десять граммов;Страчателла — 70 граммов;Орехи микс — 40 граммов;Кинза листья — пять граммов;Базилик листья — три грамма;Мята — два грамма;Соус пондзу — десять граммов;Соль — один грамм;Перец — один грамм.Способ приготовления:Авокадо сбрызнуть маслом, посыпать солью, перцем и обжарить на гриле. Всю зелень смешать, заправить маслом и солью.В центр тарелки выложить жареный авокадо, окружив его зеленью и полив соусом пондзу. Сверху — страчателла. Полить бальзамическим крем-соусом, посыпать миксом орехов.Зеленый салат от шеф-повара кафе "Публика" Артема СипугинаИнгредиенты:Салат лолло росса (красный салат латук) — 16 граммов;Шпинат — десять граммов;Салат романо — 16 граммов;Киноа — 50 граммов;Авокадо — 30 граммов;Огурец — 50 граммов;Соус медово-горчичный — 30 граммов.Способ приготовления:Промыть зелень, сварить киноа. Авокадо и огурец нарезать кубиками. Выложить на тарелку. Перед подачей салат заправить медово-горчичным соусом.Зеленый салат от шеф-повара ресторана "Кафе Чайковский" Алексея ЧигакаИнгредиенты:Салат айсберг — 30 граммов;Салат романо — 20 граммов;Соус — 60 граммов;Огурцы — 25 граммов;Морковь — десять граммов;Сельдерей — 15 граммов;Мак — два грамма;Мед — 20 граммов;Фреш лайма — десять граммов;Масло кунжутное — десять миллилитров;Соевый соус — десять миллилитров;Оливковое масло — 13 миллилитров.Способ приготовления:Для соуса смешать мед, фреш лайма, масло кунжутное и оливковое, соевый соус.Листья салата порвать на крупные куски. Свежую морковь, огурец и сельдерей нарезать тонкими слайсами. Листья салата заправить соусом, сверху при подаче декорировать овощами, посыпать семенами мака.Зеленый салат от шеф-повара ресторана "Simach в Недальнем" Андрея КаплуноваИнгредиенты:Авокадо очищенное — 30 граммов;Капуста брокколи — 50 граммов;Яблоко Гренни Смит — 30 граммов;Бобы эдамамэ очищенные — 20 граммов;Салат чука — 30 граммов;Микс-салат — 30 граммов;Финики без косточки — 30 граммов;Соус мисо — 40 миллилитров;Семечки подсолнечные — пять граммов;Семечки тыквенные — пять граммов.Для соуса мисо:Паста мисо светлая — 15 граммов;Мицукан — 15 миллилитров;Соевый соус — два миллилитра;Чеснок запеченный — два грамма;Сахар — два грамма;Масло растительное — 20 миллилитров.Способ приготовления:Порезать очищенное авокадо крупными дольками, яблоко — соломкой, свежую брокколи бланшируем в небольшом количестве кипятка с солью. Добавляем эдамамэ, салат чуку и заправляем смесь мисо-соусом.Для соуса запечь в духовке свежий чеснок до мягкости (около 15 минут), очистить, соединить в блендере с остальными ингредиентами и пробить до однородного состояния.При подаче посыпать блюдо миксом салатных листьев, финиками, семенами подсолнечника и тыквы.Зеленый салат с печеным виноградом от шеф-повара ресторана The Greeks Никиты БреховаИнгредиенты:Микс зелени — 25 граммов;Слайсы цукини — 30 граммов;Слайсы огурца — 25 граммов;Виноград жареный — 80 граммов;Фисташки жареные — три грамма;Заправка — 15 граммов.Для заправки:Гранатовый фреш — 100 граммов;Оливковое масло — 30 миллилитров;Мята — пять граммов.Способ приготовления:Жарить виноград на открытом огне, пока ягоды не взорвутся, а фисташки — в разогретой духовке при температуре 150 градусов в течение десяти минут. Пробить орехи в крупную крошку.Микс зелени (петрушка, кинза, базилик, эстрагон, мята, мангольд) перемешать с заправкой и выложить на тарелку. Сверху — жареный виноград, слайсы цуккини и огурца, дробленые фисташки.Зеленый салат с магаданскими креветками от шеф-повара ресторанного комплекса D.O.M. Ашера КомаеваИнгредиенты:Магаданские креветки очищенные — 70 граммов;Салат романо — 15 граммов;Салат фриссе — 15 граммов;Шпинат — 15 граммов;Кинза — два грамма;Петрушка — два грамма;Грецкие орехи — 20 граммов;Миндаль — 20 граммов;Грейпфрут — 15 граммов;Соус из арахиса — 60 граммов;Арахис — 50 граммов;Растительное масло — 30 миллилитров;Соль — по вкусу.Способ приготовления:На сутки замочить грецкие орехи и миндаль, затем очистить. Креветки отварить. Делаем микс-салат из романо, фриссе, шпината, добавляем кинзу и петрушку, заправляем оливковым маслом.Для соуса из арахиса взбить в блендере арахис, растительное масло до однородной массы, посолить.Выкладываем на микс-салат креветки, дольки грейпфрута и добавляем соус из арахиса.
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Туризм, Туризм, Еда - Туризм, Еда, Рецепты, гастрономия

Больше зелени! Простые рецепты самых вкусных овощных салатов

© iStock.com / fcafotodigitalТарелки с овощными салатами
Тарелки с овощными салатами - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© iStock.com / fcafotodigital
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Идеальное дополнение к долгим застольям в майские праздники — овощной салат. Шеф-повара известных ресторанов предлагают разнообразить стандартный набор "огурцы, помидоры, лук, зелень", добавив орехи, авокадо, креветки, грейпфруты, сыры, соусы.

Зеленый салат с креветками и хариссой от бренд-шефа ресторана Maroon Владимира Богожавца

© Фото : предоставлено рестораном "Maroon"Зеленый салат с креветками
Зеленый салат с креветками - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : предоставлено рестораном "Maroon"
Зеленый салат с креветками
Ингредиенты:
Капуста кейл — 15 граммов;
Салат романо — 30 граммов;
Бобы эдамамэ — десять граммов;
Горошек зеленый стручковый (бланшированный) — 20 граммов;
Авокадо — 50 граммов;
Брокколи (бланшированная) — 50 граммов;
Заатар — два грамма;
Креветки — 100 граммов;
Масло растительное — шесть миллилитров;
Харисса — десять граммов.
Заправка для овощей:
Масло оливковое — 30 миллилитров;
Сок лимона — 20 миллилитров;
Черный свежемолотый перец — один грамм;
Сироп агавы — пять миллилитов;

Соль — два грамма.
Заправка для салата:
Тахинная паста — 30 граммов;
Сок апельсина — 30 миллилитров;
Виноградный соус — восемь миллилитров.

Способ приготовления:
Приготовить заправку для овощей: оливковое масло смешать с соком лимона, сиропом агавы, солью и перцем.
Для заправки салата смешать тахинную пасту, апельсиновый сок и виноградный соус.
Креветки разрезать пополам, добавить хариссу. Обжарить на растительном масле по две минуты с каждой стороны.
Авокадо нарезать на слайсы. Добавить горошек, брокколи и листья салата, бобы эдамамэ и обжаренные креветки. Салат полить заправкой на основе тахинной пасты и посыпать заатаром.

Салат с авокадо от шеф-повара ресторана MO friends bar & dining Сергея Кузнецова

© Фото : предоставлено рестораном "MO friends bar & dining"Салат с авокадо
Салат с авокадо - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : предоставлено рестораном "MO friends bar & dining"
Салат с авокадо
Ингредиенты:
Авокадо — 110 граммов;
Крем бальзамический — десять граммов;
Масло оливковое — десять граммов;
Страчателла — 70 граммов;
Орехи микс — 40 граммов;
Кинза листья — пять граммов;
Базилик листья — три грамма;
Мята — два грамма;
Соус пондзу — десять граммов;
Соль — один грамм;
Перец — один грамм.
Способ приготовления:
Авокадо сбрызнуть маслом, посыпать солью, перцем и обжарить на гриле. Всю зелень смешать, заправить маслом и солью.
В центр тарелки выложить жареный авокадо, окружив его зеленью и полив соусом пондзу. Сверху — страчателла. Полить бальзамическим крем-соусом, посыпать миксом орехов.

Зеленый салат от шеф-повара кафе "Публика" Артема Сипугина

© Фото : предоставлено кафе "Публика"Зеленый салат
Зеленый салат - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : предоставлено кафе "Публика"
Зеленый салат
Ингредиенты:
Салат лолло росса (красный салат латук) — 16 граммов;
Шпинат — десять граммов;
Салат романо — 16 граммов;
Киноа — 50 граммов;
Авокадо — 30 граммов;
Огурец — 50 граммов;
Соус медово-горчичный — 30 граммов.
Способ приготовления:
Промыть зелень, сварить киноа. Авокадо и огурец нарезать кубиками. Выложить на тарелку. Перед подачей салат заправить медово-горчичным соусом.

Зеленый салат от шеф-повара ресторана "Кафе Чайковский" Алексея Чигака

© Фото : предоставлено рестораном "Кафе Чайковский"Зеленый салат
Зеленый салат - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : предоставлено рестораном "Кафе Чайковский"
Зеленый салат
Ингредиенты:
Салат айсберг — 30 граммов;
Салат романо — 20 граммов;
Соус — 60 граммов;
Огурцы — 25 граммов;
Морковь — десять граммов;
Сельдерей — 15 граммов;
Мак — два грамма;

Мед — 20 граммов;
Фреш лайма — десять граммов;
Масло кунжутное — десять миллилитров;
Соевый соус — десять миллилитров;
Оливковое масло — 13 миллилитров.
Способ приготовления:
Для соуса смешать мед, фреш лайма, масло кунжутное и оливковое, соевый соус.
Листья салата порвать на крупные куски. Свежую морковь, огурец и сельдерей нарезать тонкими слайсами. Листья салата заправить соусом, сверху при подаче декорировать овощами, посыпать семенами мака.

Зеленый салат от шеф-повара ресторана "Simach в Недальнем" Андрея Каплунова

© Фото : предоставлено рестораном "Simach в Недальнем"Зеленый салат
Зеленый салат - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : предоставлено рестораном "Simach в Недальнем"
Зеленый салат
Ингредиенты:
Авокадо очищенное — 30 граммов;
Капуста брокколи — 50 граммов;
Яблоко Гренни Смит — 30 граммов;
Бобы эдамамэ очищенные — 20 граммов;
Салат чука — 30 граммов;
Микс-салат — 30 граммов;
Финики без косточки — 30 граммов;
Соус мисо — 40 миллилитров;
Семечки подсолнечные — пять граммов;
Семечки тыквенные — пять граммов.
Для соуса мисо:
Паста мисо светлая — 15 граммов;
Мицукан — 15 миллилитров;
Соевый соус — два миллилитра;
Чеснок запеченный — два грамма;
Сахар — два грамма;
Масло растительное — 20 миллилитров.
Способ приготовления:
Порезать очищенное авокадо крупными дольками, яблоко — соломкой, свежую брокколи бланшируем в небольшом количестве кипятка с солью. Добавляем эдамамэ, салат чуку и заправляем смесь мисо-соусом.
Для соуса запечь в духовке свежий чеснок до мягкости (около 15 минут), очистить, соединить в блендере с остальными ингредиентами и пробить до однородного состояния.
При подаче посыпать блюдо миксом салатных листьев, финиками, семенами подсолнечника и тыквы.

Зеленый салат с печеным виноградом от шеф-повара ресторана The Greeks Никиты Брехова

© Фото : предоставлено рестораном "The Greeks"Зеленый с печеным виноградом
Зеленый с печеным виноградом - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : предоставлено рестораном "The Greeks"
Зеленый с печеным виноградом
Ингредиенты:
Микс зелени — 25 граммов;
Слайсы цукини — 30 граммов;
Слайсы огурца — 25 граммов;
Виноград жареный — 80 граммов;
Фисташки жареные — три грамма;
Заправка — 15 граммов.
Для заправки:
Гранатовый фреш — 100 граммов;
Оливковое масло — 30 миллилитров;
Мята — пять граммов.
Способ приготовления:
Жарить виноград на открытом огне, пока ягоды не взорвутся, а фисташки — в разогретой духовке при температуре 150 градусов в течение десяти минут. Пробить орехи в крупную крошку.
Микс зелени (петрушка, кинза, базилик, эстрагон, мята, мангольд) перемешать с заправкой и выложить на тарелку. Сверху — жареный виноград, слайсы цуккини и огурца, дробленые фисташки.

Зеленый салат с магаданскими креветками от шеф-повара ресторанного комплекса D.O.M. Ашера Комаева

© Фото : предоставлено ресторанном комплексе "D.O.M"Зеленый салат с магаданскими креветками
Зеленый салат с магаданскими креветками - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : предоставлено ресторанном комплексе "D.O.M"
Зеленый салат с магаданскими креветками
Ингредиенты:
Магаданские креветки очищенные — 70 граммов;
Салат романо — 15 граммов;
Салат фриссе — 15 граммов;
Шпинат — 15 граммов;
Кинза — два грамма;
Петрушка — два грамма;
Грецкие орехи — 20 граммов;
Миндаль — 20 граммов;
Грейпфрут — 15 граммов;
Соус из арахиса — 60 граммов;
Арахис — 50 граммов;
Растительное масло — 30 миллилитров;
Соль — по вкусу.
Способ приготовления:
На сутки замочить грецкие орехи и миндаль, затем очистить. Креветки отварить. Делаем микс-салат из романо, фриссе, шпината, добавляем кинзу и петрушку, заправляем оливковым маслом.
Для соуса из арахиса взбить в блендере арахис, растительное масло до однородной массы, посолить.
Выкладываем на микс-салат креветки, дольки грейпфрута и добавляем соус из арахиса.
Мясо на гриле - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Мясо — огонь! Самые вкусные блюда на гриле от лучших шеф-поваров Москвы
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