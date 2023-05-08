https://ria.ru/20230508/raki-1869828360.html

Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы"

Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 08.05.2023

Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы"

Детство Александра прошло в деревне. Мальчик часто ходил с семьей на речку купаться и ловить раков. Все было хорошо, но однажды рак больно ущипнул ребенка за палец — до крови. С тех пор Александр боится всех, у кого есть клешни. Паника возникает даже при виде майских жуков, ведь их усики тоже напоминают клешни. Как преодолеть страх?

2023-05-08T12:00

2023-05-08T12:00

2023-05-08T12:00

страхи

наталья лосева

психология

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Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы" Детство Александра прошло в деревне. Мальчик часто ходил с семьей на речку купаться и ловить раков. Все было хорошо, но однажды рак больно ущипнул ребенка за палец — до крови. С тех пор Александр боится всех, у кого есть клешни. Паника возникает даже при виде майских жуков, ведь их усики тоже напоминают клешни. Как преодолеть страх? audio/mpeg

Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы" Детство Александра прошло в деревне. Мальчик часто ходил с семьей на речку купаться и ловить раков. Все было хорошо, но однажды рак больно ущипнул ребенка за палец — до крови. С тех пор Александр боится всех, у кого есть клешни. Паника возникает даже при виде майских жуков, ведь их усики тоже напоминают клешни. Как преодолеть страх? audio/mpeg

Историю героя Александра разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, аудио