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Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы"
Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 08.05.2023
Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы"
Детство Александра прошло в деревне. Мальчик часто ходил с семьей на речку купаться и ловить раков. Все было хорошо, но однажды рак больно ущипнул ребенка за палец — до крови. С тех пор Александр боится всех, у кого есть клешни. Паника возникает даже при виде майских жуков, ведь их усики тоже напоминают клешни. Как преодолеть страх?
2023-05-08T12:00
2023-05-08T12:00
2023-05-08T12:00
страхи
наталья лосева
психология
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Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы"
Детство Александра прошло в деревне. Мальчик часто ходил с семьей на речку купаться и ловить раков. Все было хорошо, но однажды рак больно ущипнул ребенка за палец — до крови. С тех пор Александр боится всех, у кого есть клешни. Паника возникает даже при виде майских жуков, ведь их усики тоже напоминают клешни. Как преодолеть страх?
audio/mpeg
Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы"
Детство Александра прошло в деревне. Мальчик часто ходил с семьей на речку купаться и ловить раков. Все было хорошо, но однажды рак больно ущипнул ребенка за палец — до крови. С тех пор Александр боится всех, у кого есть клешни. Паника возникает даже при виде майских жуков, ведь их усики тоже напоминают клешни. Как преодолеть страх?
audio/mpeg
Историю героя Александра разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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наталья лосева, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология
Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы"
Детство Александра прошло в деревне. Мальчик часто ходил с семьей на речку купаться и ловить раков. Все было хорошо, но однажды рак больно ущипнул ребенка за палец — до крови. С тех пор Александр боится всех, у кого есть клешни. Паника возникает даже при виде майских жуков, ведь их усики тоже напоминают клешни. Как преодолеть страх?