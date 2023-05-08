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Делегация ЕС в Израиле отменила прием в честь Дня Европы
Делегация ЕС в Израиле отменила прием в честь Дня Европы - РИА Новости, 08.05.2023
Делегация ЕС в Израиле отменила прием в честь Дня Европы
Делегация Европейского союза в Израиле отменила запланированный на 9 мая дипломатический прием в честь Дня Европы, в котором должен был принять участие... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T18:58
2023-05-08T18:58
2023-05-08T18:58
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Делегация Европейского союза в Израиле отменила запланированный на 9 мая дипломатический прием в честь Дня Европы, в котором должен был принять участие израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на заявление делегации в Twitter. Как отмечает издание, делегация приняла это решение после того, как послы ЕС встретились 8 мая в ее офисе, чтобы "определить дальнейшие действия". "Делегация ЕС в Израиле с нетерпением ждет празднования Дня Европы 9 мая, как и каждый год. К сожалению, в этом году мы решили отменить дипломатический прием, поскольку не хотим предоставлять платформу человеку, чьи взгляды противоречат ценностям, за которые выступает Европейский союз", - написала делегация ЕС в Twitter в понедельник. На своей странице делегация также отметила, что культурные мероприятия для израильтян в честь Дня Европы пройдут по плану. Страны Европейского союза 9 мая отмечают День Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана, объединившая сталелитейную промышленность Франции и Германии и ставшая первым европейским сообществом и прообразом Европейского союза.
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Израиль, В мире, Франция, Германия, Евросоюз
Делегация ЕС в Израиле отменила прием в честь Дня Европы
Times of Israel: делегация ЕС в Израиле отменила прием в честь Дня Европы из-за Бен-Гвира
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Делегация Европейского союза в Израиле отменила запланированный на 9 мая дипломатический прием в честь Дня Европы, в котором должен был принять участие израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, сообщает газета Times of Israel
со ссылкой на заявление делегации в Twitter.
Как отмечает издание, делегация приняла это решение после того, как послы ЕС встретились 8 мая в ее офисе, чтобы "определить дальнейшие действия".
"Делегация ЕС в Израиле с нетерпением ждет празднования Дня Европы 9 мая, как и каждый год. К сожалению, в этом году мы решили отменить дипломатический прием, поскольку не хотим предоставлять платформу человеку, чьи взгляды противоречат ценностям, за которые выступает Европейский союз", - написала делегация ЕС в Twitter в понедельник.
На своей странице делегация также отметила, что культурные мероприятия для израильтян в честь Дня Европы пройдут по плану.
Страны Европейского союза 9 мая отмечают День Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация министра иностранных дел Франции
Робера Шумана, объединившая сталелитейную промышленность Франции и Германии
и ставшая первым европейским сообществом и прообразом Европейского союза.
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