https://ria.ru/20230508/priem-1870506587.html

Делегация ЕС в Израиле отменила прием в честь Дня Европы

Делегация ЕС в Израиле отменила прием в честь Дня Европы - РИА Новости, 08.05.2023

Делегация ЕС в Израиле отменила прием в честь Дня Европы

Делегация Европейского союза в Израиле отменила запланированный на 9 мая дипломатический прием в честь Дня Европы, в котором должен был принять участие... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T18:58

2023-05-08T18:58

2023-05-08T18:58

израиль

в мире

франция

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евросоюз

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Делегация Европейского союза в Израиле отменила запланированный на 9 мая дипломатический прием в честь Дня Европы, в котором должен был принять участие израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на заявление делегации в Twitter. Как отмечает издание, делегация приняла это решение после того, как послы ЕС встретились 8 мая в ее офисе, чтобы "определить дальнейшие действия". "Делегация ЕС в Израиле с нетерпением ждет празднования Дня Европы 9 мая, как и каждый год. К сожалению, в этом году мы решили отменить дипломатический прием, поскольку не хотим предоставлять платформу человеку, чьи взгляды противоречат ценностям, за которые выступает Европейский союз", - написала делегация ЕС в Twitter в понедельник. На своей странице делегация также отметила, что культурные мероприятия для израильтян в честь Дня Европы пройдут по плану. Страны Европейского союза 9 мая отмечают День Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана, объединившая сталелитейную промышленность Франции и Германии и ставшая первым европейским сообществом и прообразом Европейского союза.

https://ria.ru/20221104/es-1829153430.html

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израиль, в мире, франция, германия, евросоюз