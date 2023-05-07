https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870354526.html

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 07.05.2023

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в акватории озера Байкал недалеко от села Оймур Кабанского района Бурятии, сообщает управление МЧС по республике. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T18:18

2023-05-07T18:18

2023-05-07T18:52

происшествия

байкал

кабанский район

заиграевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 7 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в акватории озера Байкал недалеко от села Оймур Кабанского района Бурятии, сообщает управление МЧС по республике. "В 22.07 по местному времени (17.07 мск) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 22 км северо-западнее от населенного пункта Оймур Кабанского района. Энергетический класс составил 12", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что толчки ощущались в семи муниципальных образованиях республики - в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Селенгинском, Тарбагатайском, Заиграевском районе и городе Улан-Удэ.

https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870298702.html

байкал

кабанский район

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россия

республика бурятия

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происшествия, байкал, кабанский район, заиграевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика бурятия