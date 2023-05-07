https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870354526.html
В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4
В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 07.05.2023
В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в акватории озера Байкал недалеко от села Оймур Кабанского района Бурятии, сообщает управление МЧС по республике. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T18:18
2023-05-07T18:18
2023-05-07T18:52
происшествия
байкал
кабанский район
заиграевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 7 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в акватории озера Байкал недалеко от села Оймур Кабанского района Бурятии, сообщает управление МЧС по республике. "В 22.07 по местному времени (17.07 мск) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 22 км северо-западнее от населенного пункта Оймур Кабанского района. Энергетический класс составил 12", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что толчки ощущались в семи муниципальных образованиях республики - в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Селенгинском, Тарбагатайском, Заиграевском районе и городе Улан-Удэ.
https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870298702.html
байкал
кабанский район
заиграевский район
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происшествия, байкал, кабанский район, заиграевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика бурятия
Происшествия, Байкал, Кабанский район, Заиграевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Бурятия
В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4
В акватории Байкала в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4