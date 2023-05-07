Рейтинг@Mail.ru
В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 07.05.2023 (обновлено: 18:52 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870354526.html
В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4
В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 07.05.2023
В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в акватории озера Байкал недалеко от села Оймур Кабанского района Бурятии, сообщает управление МЧС по республике. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T18:18
2023-05-07T18:52
происшествия
байкал
кабанский район
заиграевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790637655_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_f537efba04c5018d92de438c05131dd2.jpg
УЛАН-УДЭ, 7 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в акватории озера Байкал недалеко от села Оймур Кабанского района Бурятии, сообщает управление МЧС по республике. "В 22.07 по местному времени (17.07 мск) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 22 км северо-западнее от населенного пункта Оймур Кабанского района. Энергетический класс составил 12", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что толчки ощущались в семи муниципальных образованиях республики - в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Селенгинском, Тарбагатайском, Заиграевском районе и городе Улан-Удэ.
https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870298702.html
байкал
кабанский район
заиграевский район
россия
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790637655_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_61ebfa8d91fa8d992b8a5abed6fde7e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, байкал, кабанский район, заиграевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика бурятия
Происшествия, Байкал, Кабанский район, Заиграевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Бурятия
В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4

В акватории Байкала в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУстье реки Турка, впадающей в озеро Байкал, у поселка Турка в республике Бурятия
Устье реки Турка, впадающей в озеро Байкал, у поселка Турка в республике Бурятия - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Устье реки Турка, впадающей в озеро Байкал, у поселка Турка в республике Бурятия. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 7 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в акватории озера Байкал недалеко от села Оймур Кабанского района Бурятии, сообщает управление МЧС по республике.
"В 22.07 по местному времени (17.07 мск) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 22 км северо-западнее от населенного пункта Оймур Кабанского района. Энергетический класс составил 12", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что толчки ощущались в семи муниципальных образованиях республики - в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Селенгинском, Тарбагатайском, Заиграевском районе и городе Улан-Удэ.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение
Вчера, 12:09
 
ПроисшествияБайкалКабанский районЗаиграевский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала