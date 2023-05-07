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В Тюменской области начали эвакуировать жителей из-за пожаров - РИА Новости, 07.05.2023
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18:59 07.05.2023 (обновлено: 22:17 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/pozhar-1870360406.html
В Тюменской области начали эвакуировать жителей из-за пожаров
В Тюменской области начали эвакуировать жителей из-за пожаров - РИА Новости, 07.05.2023
В Тюменской области начали эвакуировать жителей из-за пожаров
В Тюменском районе из-за пожаров началась эвакуация местных жителей, сообщил информационный центр правительства Тюменской области в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T18:59
2023-05-07T22:17
происшествия
тюменская область
тюменский район
каменка
природные пожары в россии
россия
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 7 мая — РИА Новости. В Тюменском районе из-за пожаров началась эвакуация местных жителей, сообщил информационный центр правительства Тюменской области в Telegram-канале."На Ирбитском тракте — деревни Речкина, Коняшина, Насекина, село Кулига. На Ялуторовском — поселок Богандинский, 10-й военный городок. Деревня Чаплык — эвакуация со стороны Червишевского МО", — говорится в заявлении.Отмечается, что для переселения граждан задействован 21 автобус. Кроме того, идет постоянное оповещение жителей, сотрудники администрации района и МО, волонтеры обходят каждый дом, убеждают выехать в пункты временного размещения (ПВР) или в безопасное место. ПВР открылись в школах поселков Молодежный, Богандинский, сел Ембаево, Чикчи, Мальково, Каменки, Черчишево, поселках Боровский и Винзили, уточнили в центре. В воскресенье днем губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о введении с 7 мая режима ЧС из ухудшения пожарной обстановки. Ситуация усугубляется жаркой сухой погодой и сильным шквалистым ветром. Огонь переходит на населенные пункты и жилые дома.
https://ria.ru/20230507/les-1870366822.html
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тюменская область
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происшествия, тюменская область, тюменский район, каменка, природные пожары в россии, россия, александр моор
Происшествия, Тюменская область, Тюменский район, Каменка, Природные пожары в России, Россия, Александр Моор
В Тюменской области начали эвакуировать жителей из-за пожаров

В Тюменской области из-за пожаров начали эвакуацию жителей семи населенных пунктов

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкПожарная машина в селе Успенка в Тюменской области
Пожарная машина в селе Успенка в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Пожарная машина в селе Успенка в Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 7 мая — РИА Новости. В Тюменском районе из-за пожаров началась эвакуация местных жителей, сообщил информационный центр правительства Тюменской области в Telegram-канале.
"На Ирбитском тракте — деревни Речкина, Коняшина, Насекина, село Кулига. На Ялуторовском — поселок Богандинский, 10-й военный городок. Деревня Чаплык — эвакуация со стороны Червишевского МО", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что для переселения граждан задействован 21 автобус. Кроме того, идет постоянное оповещение жителей, сотрудники администрации района и МО, волонтеры обходят каждый дом, убеждают выехать в пункты временного размещения (ПВР) или в безопасное место.
ПВР открылись в школах поселков Молодежный, Богандинский, сел Ембаево, Чикчи, Мальково, Каменки, Черчишево, поселках Боровский и Винзили, уточнили в центре.
В воскресенье днем губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о введении с 7 мая режима ЧС из ухудшения пожарной обстановки. Ситуация усугубляется жаркой сухой погодой и сильным шквалистым ветром. Огонь переходит на населенные пункты и жилые дома.
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ПроисшествияТюменская областьТюменский районКаменкаПриродные пожары в РоссииРоссияАлександр Моор
 
 
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