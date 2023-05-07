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В Тюменской области начали эвакуировать жителей из-за пожаров
В Тюменской области начали эвакуировать жителей из-за пожаров - РИА Новости, 07.05.2023
В Тюменской области начали эвакуировать жителей из-за пожаров
В Тюменском районе из-за пожаров началась эвакуация местных жителей, сообщил информационный центр правительства Тюменской области в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T18:59
2023-05-07T18:59
2023-05-07T22:17
происшествия
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природные пожары в россии
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ТЮМЕНЬ, 7 мая — РИА Новости. В Тюменском районе из-за пожаров началась эвакуация местных жителей, сообщил информационный центр правительства Тюменской области в Telegram-канале."На Ирбитском тракте — деревни Речкина, Коняшина, Насекина, село Кулига. На Ялуторовском — поселок Богандинский, 10-й военный городок. Деревня Чаплык — эвакуация со стороны Червишевского МО", — говорится в заявлении.Отмечается, что для переселения граждан задействован 21 автобус. Кроме того, идет постоянное оповещение жителей, сотрудники администрации района и МО, волонтеры обходят каждый дом, убеждают выехать в пункты временного размещения (ПВР) или в безопасное место. ПВР открылись в школах поселков Молодежный, Богандинский, сел Ембаево, Чикчи, Мальково, Каменки, Черчишево, поселках Боровский и Винзили, уточнили в центре. В воскресенье днем губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о введении с 7 мая режима ЧС из ухудшения пожарной обстановки. Ситуация усугубляется жаркой сухой погодой и сильным шквалистым ветром. Огонь переходит на населенные пункты и жилые дома.
https://ria.ru/20230507/les-1870366822.html
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Происшествия, Тюменская область, Тюменский район, Каменка, Природные пожары в России, Россия, Александр Моор
В Тюменской области начали эвакуировать жителей из-за пожаров
В Тюменской области из-за пожаров начали эвакуацию жителей семи населенных пунктов