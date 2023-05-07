https://ria.ru/20230507/ogon-1870362968.html

Кипрский город Лимасол принял акцию "Огонь Памяти"

Кипрский город Лимасол принял акцию "Огонь Памяти" - РИА Новости, 07.05.2023

Кипрский город Лимасол принял акцию "Огонь Памяти"

Всемирную патриотическую акцию "Огонь Памяти" в воскресенье принял город Лимасол, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников на... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T19:18

2023-05-07T19:18

2023-05-07T19:18

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АФИНЫ, 7 мая - РИА Новости. Всемирную патриотическую акцию "Огонь Памяти" в воскресенье принял город Лимасол, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников на Кипре. Частица вечного огня была передана жителям города на мероприятии, организованном Координационным советом, в одном из местных кафе. Участники обсудили проблемы информационного обмена и пути консолидации прогрессивных людей вокруг России. К собравшимся с онлайн-приветствием обратились руководители регионального отделения народного фронта в ДНР и ЛНР Сергей Самохин и отделения в Луганске Анна Ерёменко со словами поддержки и благодарности за проводимую российскими соотечественниками работу, сообщили в КСРС. По завершении мероприятия, участники организованной колонной направилась к мемориалу Героев, пожертвовавшим собой ради свободы Кипра и материнской Греции, где почтили память кипрских воинов, участвовавших в борьбе против фашизма во время Второй Мировой войны: возложили цветы и свечи Памяти, зажженные от частицы Вечного Огня. На Кипре в субботу стартовала Всемирная патриотическая акция "Огонь Памяти". От частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата, впервые прибывшей на Кипр, были зажжены свечи у памятника павших во Второй Мировой войне в сквере у церкви Фанеромени в городе Ларнака. У мемориала собрались сотни российских соотечественников и кипрских общественных деятелей. Акция "Огонь памяти" пройдет на Кипре в течение нескольких дней, частицу вечного огня провезут по городам острова, поделятся с кипрскими ветеранами, российскими соотечественниками и всеми, кто празднует День Победы на Кипре. Масштабная акция "Огонь памяти" стартовала 5 мая, в Александровском саду, где горит Вечный огонь в память о погибших в годы Великой Отечественной войны советских воинах и мирных жителях. Это уже традиционная акция и проводится в 2023 году в седьмой раз.

https://ria.ru/20230507/germaniya-1870329046.html

https://ria.ru/20230507/zapret-1870294913.html

https://ria.ru/20230507/polsha-1870361059.html

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в мире, кипр, лимасол (район), россия, день победы