Кипрский город Лимасол принял акцию "Огонь Памяти"
Кипрский город Лимасол принял всемирную патриотическую акцию "Огонь Памяти"
© Фото : Координационный совет российских соотечественников КипраПатриотическая акция "Огонь Памяти" прошла на Кипре
© Фото : Координационный совет российских соотечественников Кипра
Патриотическая акция "Огонь Памяти" прошла на Кипре
АФИНЫ, 7 мая - РИА Новости. Всемирную патриотическую акцию "Огонь Памяти" в воскресенье принял город Лимасол, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников на Кипре.
Частица вечного огня была передана жителям города на мероприятии, организованном Координационным советом, в одном из местных кафе. Участники обсудили проблемы информационного обмена и пути консолидации прогрессивных людей вокруг России.
© Фото : Координационный совет российских соотечественников КипраПатриотическая акция "Огонь Памяти" прошла на Кипре
© Фото : Координационный совет российских соотечественников Кипра
Патриотическая акция "Огонь Памяти" прошла на Кипре
По завершении мероприятия, участники организованной колонной направилась к мемориалу Героев, пожертвовавшим собой ради свободы Кипра и материнской Греции, где почтили память кипрских воинов, участвовавших в борьбе против фашизма во время Второй Мировой войны: возложили цветы и свечи Памяти, зажженные от частицы Вечного Огня.
На Кипре в субботу стартовала Всемирная патриотическая акция "Огонь Памяти". От частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата, впервые прибывшей на Кипр, были зажжены свечи у памятника павших во Второй Мировой войне в сквере у церкви Фанеромени в городе Ларнака. У мемориала собрались сотни российских соотечественников и кипрских общественных деятелей.
Акция "Огонь памяти" пройдет на Кипре в течение нескольких дней, частицу вечного огня провезут по городам острова, поделятся с кипрскими ветеранами, российскими соотечественниками и всеми, кто празднует День Победы на Кипре.
Масштабная акция "Огонь памяти" стартовала 5 мая, в Александровском саду, где горит Вечный огонь в память о погибших в годы Великой Отечественной войны советских воинах и мирных жителях. Это уже традиционная акция и проводится в 2023 году в седьмой раз.