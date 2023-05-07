https://ria.ru/20230507/memorial-1870343399.html

Президент Киргизии открыл в Ржеве мемориал воинам-киргизам, погибшим в ВОВ

Президент Киргизии открыл в Ржеве мемориал воинам-киргизам, погибшим в ВОВ - РИА Новости, 07.05.2023

Президент Киргизии открыл в Ржеве мемориал воинам-киргизам, погибшим в ВОВ

Президент Киргизии Садыр Жапаров открыл Ржевский мемориал воинам-киргизам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T17:04

2023-05-07T17:04

2023-05-07T17:33

россия

киргизия

садыр жапаров

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РЖЕВ, 7 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров открыл Ржевский мемориал воинам-киргизам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. "Хочу отметить вклад наших соотечественников в дело общей победы. Символично, что для установки монумента, олицетворяющего наши горы, выбрана именно Ржевская земля. Общеизвестно, что в годы ВОВ одним из наиболее ожесточенных направлений был район ржевско-вяземского выступа. Убежден, этот памятник будет служить символом нашей вечной памяти всем героям, которые сражались за наше будущее", - сказал Жапаров на открытии памятника. Он добавил, что "их подвиги и жертвы не должны быть забыты, они останутся в памяти как вклад в общую победу". Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на церемонии открытия памятника сказал: "Ржевская земля пропитана кровью народов Советского Союза: Кыргызстана, России, Украины, Белоруссии, Казахстана, других народов нашей большой страны, за которую полегло более 1 миллиона 300 тысяч граждан Советского Союза с 1941 по 1945 год. Нам надо дорожить и сохранять наше историческое наследие". "Только та страна имеет будущее, которая уважает историю и чтит традиции. Только тот народ, который помнит своих героев, имеет будущее", - отметил Володин. По его словам, фундаментом отношений Киргизии и России является уважение к предкам, которые плечом к плечу защитили страну и дали возможность строить свои государства, выстраивая отношении на принципах дружбы, взаимности, уважения друг к другу, развивая отношения взаимовыгодного сотрудничества". "В этих отношениях отсутствуют двойные стандарты и присутствует уважение и невмешательство во внутренние дела других суверенных государств", -подчеркнул спикер Госдумы. На церемонии также присутствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя. До этого Жапаров провел официальную встречу с Володиным и возложил цветы у Ржевского мемориала Советскому солдату. Строительство мемориала воинам-киргизам, погибшим в голы ВОВ, было завершено в начале июня 2020 года, общая площадь под мемориал составляет 270 квадратных метров, сметная стоимость строительства - 13,9 миллиона рублей, средства были полностью выделены из республиканского бюджета Киргизии. Памятник представляет архитектурную композицию в виде трех гор, олицетворяющих горы Ала-Тоо (Тянь-Шань). В Великой Отечественной войне участвовало более 363 тысяч киргизов - каждый четвертый житель республики. Погибло около 100 тысяч человек. Орденами и медалями награждены 150 тысяч человек, из них 73 - Герои Советского Союза, 22 - полные кавалеры Ордена Славы.

https://ria.ru/20230303/khram-1855734458.html

https://ria.ru/20230331/meropriyatie-1862225602.html

https://ria.ru/20230506/ukraina-1870085900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киргизия, садыр жапаров, вячеслав володин, игорь руденя, госдума рф