https://ria.ru/20230507/evakuatsiya-1870337708.html

В микрорайоне Кургана объявили эвакуацию из-за угрозы задымления

В микрорайоне Кургана объявили эвакуацию из-за угрозы задымления - РИА Новости, 07.05.2023

В микрорайоне Кургана объявили эвакуацию из-за угрозы задымления

МЧС объявило об эвакуации жителей из микрорайона Тополя в Кургане и пригородного поселка Увал из-за угрозы задымления, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T16:30

2023-05-07T16:30

2023-05-07T16:30

курганская область

курган

происшествия

белый яр

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. МЧС объявило об эвакуации жителей из микрорайона Тополя в Кургане и пригородного поселка Увал из-за угрозы задымления, сообщает региональный главк МЧС. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении с 28 апреля режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров. В воскресенье было объявлено об эвакуации жителей деревни Белый Яр из-за ландшафтного пожара, огненный фронт возгорания составлял 3 километра. Позднее в МЧС отмечали, что угроза деревне снята. "Превентивно объявлена эвакуация населения из микрорайона Тополя и поселка Увал в пригороде Кургана и близлежащих СНТ в связи с угрозой задымления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230507/pozhar-1870308834.html

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курган

белый яр

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

курганская область, курган, происшествия, белый яр, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии