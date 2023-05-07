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В микрорайоне Кургана объявили эвакуацию из-за угрозы задымления - РИА Новости, 07.05.2023
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16:30 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/evakuatsiya-1870337708.html
В микрорайоне Кургана объявили эвакуацию из-за угрозы задымления
В микрорайоне Кургана объявили эвакуацию из-за угрозы задымления - РИА Новости, 07.05.2023
В микрорайоне Кургана объявили эвакуацию из-за угрозы задымления
МЧС объявило об эвакуации жителей из микрорайона Тополя в Кургане и пригородного поселка Увал из-за угрозы задымления, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T16:30
2023-05-07T16:30
курганская область
курган
происшествия
белый яр
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. МЧС объявило об эвакуации жителей из микрорайона Тополя в Кургане и пригородного поселка Увал из-за угрозы задымления, сообщает региональный главк МЧС. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении с 28 апреля режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров. В воскресенье было объявлено об эвакуации жителей деревни Белый Яр из-за ландшафтного пожара, огненный фронт возгорания составлял 3 километра. Позднее в МЧС отмечали, что угроза деревне снята. "Превентивно объявлена эвакуация населения из микрорайона Тополя и поселка Увал в пригороде Кургана и близлежащих СНТ в связи с угрозой задымления", - говорится в сообщении.
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курганская область
курган
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курганская область, курган, происшествия, белый яр, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Курганская область, Курган, Происшествия, Белый Яр, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В микрорайоне Кургана объявили эвакуацию из-за угрозы задымления

МЧС объявило об эвакуации жителей из микрорайона Тополя в Кургане из-за угрозы задымления

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. МЧС объявило об эвакуации жителей из микрорайона Тополя в Кургане и пригородного поселка Увал из-за угрозы задымления, сообщает региональный главк МЧС.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении с 28 апреля режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров. В воскресенье было объявлено об эвакуации жителей деревни Белый Яр из-за ландшафтного пожара, огненный фронт возгорания составлял 3 километра. Позднее в МЧС отмечали, что угроза деревне снята.
"Превентивно объявлена эвакуация населения из микрорайона Тополя и поселка Увал в пригороде Кургана и близлежащих СНТ в связи с угрозой задымления", - говорится в сообщении.
Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ тушат пожары возле деревни Белый Яр в Курганской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
В Курганской области ландшафтный пожар грозит перейти на деревню Белый Яр
Вчера, 13:35
 
Курганская областьКурганПроисшествияБелый ЯрВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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