https://ria.ru/20230507/evakuatsiya-1870337708.html
В микрорайоне Кургана объявили эвакуацию из-за угрозы задымления
В микрорайоне Кургана объявили эвакуацию из-за угрозы задымления - РИА Новости, 07.05.2023
В микрорайоне Кургана объявили эвакуацию из-за угрозы задымления
МЧС объявило об эвакуации жителей из микрорайона Тополя в Кургане и пригородного поселка Увал из-за угрозы задымления, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T16:30
2023-05-07T16:30
2023-05-07T16:30
курганская область
курган
происшествия
белый яр
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. МЧС объявило об эвакуации жителей из микрорайона Тополя в Кургане и пригородного поселка Увал из-за угрозы задымления, сообщает региональный главк МЧС. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении с 28 апреля режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров. В воскресенье было объявлено об эвакуации жителей деревни Белый Яр из-за ландшафтного пожара, огненный фронт возгорания составлял 3 километра. Позднее в МЧС отмечали, что угроза деревне снята. "Превентивно объявлена эвакуация населения из микрорайона Тополя и поселка Увал в пригороде Кургана и близлежащих СНТ в связи с угрозой задымления", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, курган, происшествия, белый яр, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Курганская область, Курган, Происшествия, Белый Яр, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В микрорайоне Кургана объявили эвакуацию из-за угрозы задымления
МЧС объявило об эвакуации жителей из микрорайона Тополя в Кургане из-за угрозы задымления