https://ria.ru/20230506/zaes-1870135739.html
На Запорожской АЭС остановили блоки
На Запорожской АЭС остановили блоки - РИА Новости, 06.05.2023
На Запорожской АЭС остановили блоки
Коллектив Запорожской АЭС делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности, необходимости эвакуации сотрудников нет, говорится в заявлении директора... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T11:51
2023-05-06T11:51
2023-05-06T23:05
запорожская аэс
безопасность
запорожская область
энергодар
днепр (город)
евгений балицкий
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Коллектив Запорожской АЭС делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности, необходимости эвакуации сотрудников нет, говорится в заявлении директора ЗАЭС Юрия Черничука в официальном Telegram-канале станции.Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области может начаться в ближайшие дни. При этом на фоне участившихся обстрелов принято решение временно вывезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов."Коллектив Запорожской атомной станции делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности. Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", — говорится в заявлении Черничука.Там также отмечается, что "необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей города (Энергодара. — Прим. ред.) сейчас нет".Директор станции призвал жителей города соблюдать спокойствие, по его словам, решение Балицкого о временном вывозе некоторых категорий граждан "связано в первую очередь с обеспокоенностью психологическим состоянием детей"."Семьям с детьми предлагается выехать за пределы города на короткое время в более спокойные места, подготовленные для проживания. Все это будет сделано организованно и под строгим контролем", — отмечается в заявлении.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20230422/zaes-1867075847.html
https://ria.ru/20230429/stantsiya-1868765472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, безопасность, запорожская область, энергодар, днепр (город), евгений балицкий
Запорожская АЭС, Безопасность, Запорожская область, Энергодар, Днепр (город), Евгений Балицкий
На Запорожской АЭС остановили блоки
На Запорожской АЭС заявили об остановке работы блоков
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Коллектив Запорожской АЭС делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности, необходимости эвакуации сотрудников нет, говорится в заявлении директора ЗАЭС Юрия Черничука в официальном Telegram-канале станции.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
заявил, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области может начаться в ближайшие дни. При этом на фоне участившихся обстрелов принято решение временно вывезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов.
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"Коллектив Запорожской атомной станции делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности. Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", — говорится в заявлении Черничука.
Там также отмечается, что "необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей города (Энергодара
. — Прим. ред.) сейчас нет".
Директор станции призвал жителей города соблюдать спокойствие, по его словам, решение Балицкого о временном вывозе некоторых категорий граждан "связано в первую очередь с обеспокоенностью психологическим состоянием детей".
"Семьям с детьми предлагается выехать за пределы города на короткое время в более спокойные места, подготовленные для проживания. Все это будет сделано организованно и под строгим контролем", — отмечается в заявлении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
— на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России
.
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