Рейтинг@Mail.ru
На Запорожской АЭС остановили блоки - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 06.05.2023 (обновлено: 23:05 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/zaes-1870135739.html
На Запорожской АЭС остановили блоки
На Запорожской АЭС остановили блоки - РИА Новости, 06.05.2023
На Запорожской АЭС остановили блоки
Коллектив Запорожской АЭС делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности, необходимости эвакуации сотрудников нет, говорится в заявлении директора... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T11:51
2023-05-06T23:05
запорожская аэс
безопасность
запорожская область
энергодар
днепр (город)
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5592b6357dab760d4df5a64f5e0e7515.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Коллектив Запорожской АЭС делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности, необходимости эвакуации сотрудников нет, говорится в заявлении директора ЗАЭС Юрия Черничука в официальном Telegram-канале станции.Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области может начаться в ближайшие дни. При этом на фоне участившихся обстрелов принято решение временно вывезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов."Коллектив Запорожской атомной станции делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности. Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", — говорится в заявлении Черничука.Там также отмечается, что "необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей города (Энергодара. — Прим. ред.) сейчас нет".Директор станции призвал жителей города соблюдать спокойствие, по его словам, решение Балицкого о временном вывозе некоторых категорий граждан "связано в первую очередь с обеспокоенностью психологическим состоянием детей"."Семьям с детьми предлагается выехать за пределы города на короткое время в более спокойные места, подготовленные для проживания. Все это будет сделано организованно и под строгим контролем", — отмечается в заявлении.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20230422/zaes-1867075847.html
https://ria.ru/20230429/stantsiya-1868765472.html
запорожская область
энергодар
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bea3e06a3495f981371c3be633b584e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, безопасность, запорожская область, энергодар, днепр (город), евгений балицкий
Запорожская АЭС, Безопасность, Запорожская область, Энергодар, Днепр (город), Евгений Балицкий
На Запорожской АЭС остановили блоки

На Запорожской АЭС заявили об остановке работы блоков

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Коллектив Запорожской АЭС делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности, необходимости эвакуации сотрудников нет, говорится в заявлении директора ЗАЭС Юрия Черничука в официальном Telegram-канале станции.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области может начаться в ближайшие дни. При этом на фоне участившихся обстрелов принято решение временно вывезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
ВСУ продолжает использовать дроны для атак на ЗАЭС, заявил Рогов
22 апреля, 14:06
"Коллектив Запорожской атомной станции делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности. Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", — говорится в заявлении Черничука.
Там также отмечается, что "необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей города (Энергодара. — Прим. ред.) сейчас нет".
Директор станции призвал жителей города соблюдать спокойствие, по его словам, решение Балицкого о временном вывозе некоторых категорий граждан "связано в первую очередь с обеспокоенностью психологическим состоянием детей".
"Семьям с детьми предлагается выехать за пределы города на короткое время в более спокойные места, подготовленные для проживания. Все это будет сделано организованно и под строгим контролем", — отмечается в заявлении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
В ООН сочли, что инициатива МАГАТЭ по ЗАЭС провалилась, пишут СМИ
29 апреля, 20:18
 
Запорожская АЭСБезопасностьЗапорожская областьЭнергодарДнепр (город)Евгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала