https://ria.ru/20230506/zaes-1870135739.html

На Запорожской АЭС остановили блоки

На Запорожской АЭС остановили блоки - РИА Новости, 06.05.2023

На Запорожской АЭС остановили блоки

Коллектив Запорожской АЭС делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности, необходимости эвакуации сотрудников нет, говорится в заявлении директора... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T11:51

2023-05-06T11:51

2023-05-06T23:05

запорожская аэс

безопасность

запорожская область

энергодар

днепр (город)

евгений балицкий

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Коллектив Запорожской АЭС делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности, необходимости эвакуации сотрудников нет, говорится в заявлении директора ЗАЭС Юрия Черничука в официальном Telegram-канале станции.Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области может начаться в ближайшие дни. При этом на фоне участившихся обстрелов принято решение временно вывезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов."Коллектив Запорожской атомной станции делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности. Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", — говорится в заявлении Черничука.Там также отмечается, что "необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей города (Энергодара. — Прим. ред.) сейчас нет".Директор станции призвал жителей города соблюдать спокойствие, по его словам, решение Балицкого о временном вывозе некоторых категорий граждан "связано в первую очередь с обеспокоенностью психологическим состоянием детей"."Семьям с детьми предлагается выехать за пределы города на короткое время в более спокойные места, подготовленные для проживания. Все это будет сделано организованно и под строгим контролем", — отмечается в заявлении.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20230422/zaes-1867075847.html

https://ria.ru/20230429/stantsiya-1868765472.html

запорожская область

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днепр (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская аэс, безопасность, запорожская область, энергодар, днепр (город), евгений балицкий