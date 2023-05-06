https://ria.ru/20230506/vzryv-1870239655.html

СМИ сообщили о взрывах в двух украинских регионах

СМИ сообщили о взрывах в двух украинских регионах - РИА Новости, 06.05.2023

СМИ сообщили о взрывах в двух украинских регионах

В Днепропетровске и Сумской области Украины прогремели взрывы, пишут местные СМИ. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T21:40

2023-05-06T21:40

2023-05-06T23:14

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

днепропетровская область

днепр (город)

вооруженные силы рф

владимир путин

украина

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Днепропетровске и Сумской области Украины прогремели взрывы, пишут местные СМИ."В Днепропетровске был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении издания "Суспильне".Уточняется, что в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.Кроме того, по данным "Страны.ua", взрывы прогремели в Сумской области.Как заявили в украинском министерстве цифровой трансформации, воздушную тревогу также объявили в Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Полтавской областях. Призывы пройти в укрытия прозвучали и в Киеве.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме страны оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.

https://ria.ru/20230430/energetika-1868801275.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

днепропетровск

днепропетровская область

днепр (город)

украина

сумская область

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