https://ria.ru/20230506/ukraina-1870160246.html

На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах

На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах - РИА Новости, 06.05.2023

На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах

Часть потребителей в ряде областей Украины остаются без электроэнергии из-за повреждения сетевой инфраструктуры, сообщает в субботу в Telegram-канале... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:11

2023-05-06T14:11

2023-05-06T14:11

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Часть потребителей в ряде областей Украины остаются без электроэнергии из-за повреждения сетевой инфраструктуры, сообщает в субботу в Telegram-канале министерство энергетики страны. Отмечается, что на подконтрольной Киеву территориях ДНР было аварийное отключение энергоблока ТЭС, в результате обесточена угольная шахта. Без света также остаются часть потребителей в Харьковской и Черниговской областях Украины.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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днепропетровская область

харьковская область

черниговская область

донецкая область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сумская область, днепропетровская область, харьковская область, черниговская область, донецкая область