https://ria.ru/20230506/ukraina-1870160246.html
На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах
На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах - РИА Новости, 06.05.2023
На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах
Часть потребителей в ряде областей Украины остаются без электроэнергии из-за повреждения сетевой инфраструктуры, сообщает в субботу в Telegram-канале... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:11
2023-05-06T14:11
2023-05-06T14:11
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Часть потребителей в ряде областей Украины остаются без электроэнергии из-за повреждения сетевой инфраструктуры, сообщает в субботу в Telegram-канале министерство энергетики страны. Отмечается, что на подконтрольной Киеву территориях ДНР было аварийное отключение энергоблока ТЭС, в результате обесточена угольная шахта. Без света также остаются часть потребителей в Харьковской и Черниговской областях Украины.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах
Минэнерго Украины сообщило о повреждении сетевой инфраструктуры в нескольких регионах