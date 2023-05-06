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На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах - РИА Новости, 06.05.2023
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14:11 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/ukraina-1870160246.html
На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах
На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах - РИА Новости, 06.05.2023
На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах
Часть потребителей в ряде областей Украины остаются без электроэнергии из-за повреждения сетевой инфраструктуры, сообщает в субботу в Telegram-канале... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:11
2023-05-06T14:11
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Часть потребителей в ряде областей Украины остаются без электроэнергии из-за повреждения сетевой инфраструктуры, сообщает в субботу в Telegram-канале министерство энергетики страны. Отмечается, что на подконтрольной Киеву территориях ДНР было аварийное отключение энергоблока ТЭС, в результате обесточена угольная шахта. Без света также остаются часть потребителей в Харьковской и Черниговской областях Украины.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Днепропетровская область, Харьковская область, Черниговская область, Донецкая область
На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах

Минэнерго Украины сообщило о повреждении сетевой инфраструктуры в нескольких регионах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Часть потребителей в ряде областей Украины остаются без электроэнергии из-за повреждения сетевой инфраструктуры, сообщает в субботу в Telegram-канале министерство энергетики страны.
«
"В Сумской области Украины зафиксированы повреждения распределительных сетей, без света более 1,5 тысяч потребителей. Также зафиксированы повреждения сетевой инфраструктуры в Днепропетровской области, около 4,5 тысячи абонентов остаются обесточенными", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на подконтрольной Киеву территориях ДНР было аварийное отключение энергоблока ТЭС, в результате обесточена угольная шахта. Без света также остаются часть потребителей в Харьковской и Черниговской областях Украины.
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