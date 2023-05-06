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В Приамурье ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления железной дороги - РИА Новости, 06.05.2023
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09:21 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/ugroza-1870111939.html
В Приамурье ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления железной дороги
В Приамурье ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления железной дороги - РИА Новости, 06.05.2023
В Приамурье ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления железной дороги
Ледовый затор на реке Нюкжа угрожает подтопить находящуюся рядом железную дорогу в Приамурье, введен режим ЧС на территории Тындинского округа, сообщает... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T09:21
2023-05-06T09:21
происшествия
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 мая - РИА Новости. Ледовый затор на реке Нюкжа угрожает подтопить находящуюся рядом железную дорогу в Приамурье, введен режим ЧС на территории Тындинского округа, сообщает Telegram-канал Амурского центра ГЗ и ПБ. Для ликвидации затора в Тындинский округ выехала группа спасателей - взрывников. Специалисты проведут разведку местности, после чего рассчитают место, необходимое количество зарядов и проведут подрыв для ликвидации затора на реке. При размыве железнодорожного полотна без транспортного сообщения останутся два населенных пункта: Юктали и Олекма. Для мониторинга гидрологической обстановки на 2050 и 2070 километрах железнодорожниками были выставлены наблюдательные посты. Распоряжением администрации на территории Тындинского округа введен режим ЧС.
https://ria.ru/20230504/podtopleniya-1869552682.html
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происшествия, амурская область, россия
Происшествия, Амурская область, Россия
В Приамурье ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления железной дороги

В Приамурье ввели режим ЧС из-за затора на реке, угрожающего подтопить железную дорогу

© Амурские спасатели / TelegramЛедовый затор на реке Нюкжа. Кадр видео
Ледовый затор на реке Нюкжа. Кадр видео
© Амурские спасатели / Telegram
Ледовый затор на реке Нюкжа. Кадр видео
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 мая - РИА Новости. Ледовый затор на реке Нюкжа угрожает подтопить находящуюся рядом железную дорогу в Приамурье, введен режим ЧС на территории Тындинского округа, сообщает Telegram-канал Амурского центра ГЗ и ПБ.
Для ликвидации затора в Тындинский округ выехала группа спасателей - взрывников. Специалисты проведут разведку местности, после чего рассчитают место, необходимое количество зарядов и проведут подрыв для ликвидации затора на реке.
«
"В связи с образованием затора пятого мая при прохождении ледохода на реке Нюкжа на 2061 километре железной дороги возникла угроза подтопления железнодорожного полотна. Согласно расписанию поездов на данном участке проходят два пассажирских поезда: "Тында - Кисловодск" и "Тында - Юктали", - говорится в сообщении.
При размыве железнодорожного полотна без транспортного сообщения останутся два населенных пункта: Юктали и Олекма. Для мониторинга гидрологической обстановки на 2050 и 2070 километрах железнодорожниками были выставлены наблюдательные посты.
Распоряжением администрации на территории Тындинского округа введен режим ЧС.
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