https://ria.ru/20230506/ugroza-1870111939.html

В Приамурье ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления железной дороги

В Приамурье ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления железной дороги - РИА Новости, 06.05.2023

В Приамурье ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления железной дороги

Ледовый затор на реке Нюкжа угрожает подтопить находящуюся рядом железную дорогу в Приамурье, введен режим ЧС на территории Тындинского округа, сообщает... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T09:21

2023-05-06T09:21

2023-05-06T09:21

происшествия

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 мая - РИА Новости. Ледовый затор на реке Нюкжа угрожает подтопить находящуюся рядом железную дорогу в Приамурье, введен режим ЧС на территории Тындинского округа, сообщает Telegram-канал Амурского центра ГЗ и ПБ. Для ликвидации затора в Тындинский округ выехала группа спасателей - взрывников. Специалисты проведут разведку местности, после чего рассчитают место, необходимое количество зарядов и проведут подрыв для ликвидации затора на реке. При размыве железнодорожного полотна без транспортного сообщения останутся два населенных пункта: Юктали и Олекма. Для мониторинга гидрологической обстановки на 2050 и 2070 километрах железнодорожниками были выставлены наблюдательные посты. Распоряжением администрации на территории Тындинского округа введен режим ЧС.

https://ria.ru/20230504/podtopleniya-1869552682.html

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происшествия, амурская область, россия