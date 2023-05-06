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В Крыму открылось первое отделение Сбербанка - РИА Новости, 06.05.2023
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10:08 06.05.2023 (обновлено: 10:54 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/sberbank-1870118302.html
В Крыму открылось первое отделение Сбербанка
В Крыму открылось первое отделение Сбербанка - РИА Новости, 06.05.2023
В Крыму открылось первое отделение Сбербанка
В Крыму открылось первое отделение Сбербанка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T10:08
2023-05-06T10:54
ялта
сбербанк россии
республика крым
экономика
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ЯЛТА, 6 мая — РИА Новости. В Крыму открылось первое отделение Сбербанка, передает корреспондент РИА Новости. Двухэтажный офис расположен в Ялте, на площади Советской. Рядом находится здание городского совета и администрации, кинотеатр и торговый центр. На площади недавно завершилась масштабная реконструкция."Уверен, что это новые возможности для физических и юридических лиц. Для граждан России, которые отдыхать приезжают. Коллектив системный, способен выполнять поставленные задачи", — сказал на церемонии открытия офиса глава Крыма Сергей Аксенов.Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал офис в Ялте уникальным. Сбербанк в январе объявил о начале работы в Крыму. На полуострове уже установили около 30 банкоматов, а к туристическому сезону их число планируется увеличить до 80. Как сообщал Аксенов, отделения банка появятся и в Симферополе, Керчи, Евпатории и других городах. В Севастополе, по словам губернатора Михаила Развожаева, также готовятся к открытию стационарного офиса.Кроме того, банк обещает до конца года развернуть в Крыму все необходимые услуги и сервисы.
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ялта, сбербанк россии, республика крым, экономика
Ялта, Сбербанк России, Республика Крым, Экономика
В Крыму открылось первое отделение Сбербанка

Первое в Крыму отделение Сбербанка открылось в Ялте

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ЯЛТА, 6 мая — РИА Новости. В Крыму открылось первое отделение Сбербанка, передает корреспондент РИА Новости.
Двухэтажный офис расположен в Ялте, на площади Советской. Рядом находится здание городского совета и администрации, кинотеатр и торговый центр. На площади недавно завершилась масштабная реконструкция.
"Уверен, что это новые возможности для физических и юридических лиц. Для граждан России, которые отдыхать приезжают. Коллектив системный, способен выполнять поставленные задачи", — сказал на церемонии открытия офиса глава Крыма Сергей Аксенов.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал офис в Ялте уникальным.
«
"Его спроектировали впервые, его сделали в Омске, привезли сюда на машинах — это модульная конструкция. И фактически за несколько дней собрали его. Он очень комфортный, в нем работает действительно хорошая команда", — рассказал он.
Сбербанк в январе объявил о начале работы в Крыму. На полуострове уже установили около 30 банкоматов, а к туристическому сезону их число планируется увеличить до 80. Как сообщал Аксенов, отделения банка появятся и в Симферополе, Керчи, Евпатории и других городах. В Севастополе, по словам губернатора Михаила Развожаева, также готовятся к открытию стационарного офиса.
Кроме того, банк обещает до конца года развернуть в Крыму все необходимые услуги и сервисы.
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