https://ria.ru/20230506/sberbank-1870118302.html

В Крыму открылось первое отделение Сбербанка

В Крыму открылось первое отделение Сбербанка - РИА Новости, 06.05.2023

В Крыму открылось первое отделение Сбербанка

В Крыму открылось первое отделение Сбербанка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T10:08

2023-05-06T10:08

2023-05-06T10:54

ялта

сбербанк россии

республика крым

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg

ЯЛТА, 6 мая — РИА Новости. В Крыму открылось первое отделение Сбербанка, передает корреспондент РИА Новости. Двухэтажный офис расположен в Ялте, на площади Советской. Рядом находится здание городского совета и администрации, кинотеатр и торговый центр. На площади недавно завершилась масштабная реконструкция."Уверен, что это новые возможности для физических и юридических лиц. Для граждан России, которые отдыхать приезжают. Коллектив системный, способен выполнять поставленные задачи", — сказал на церемонии открытия офиса глава Крыма Сергей Аксенов.Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал офис в Ялте уникальным. Сбербанк в январе объявил о начале работы в Крыму. На полуострове уже установили около 30 банкоматов, а к туристическому сезону их число планируется увеличить до 80. Как сообщал Аксенов, отделения банка появятся и в Симферополе, Керчи, Евпатории и других городах. В Севастополе, по словам губернатора Михаила Развожаева, также готовятся к открытию стационарного офиса.Кроме того, банк обещает до конца года развернуть в Крыму все необходимые услуги и сервисы.

https://ria.ru/20230421/dividendy-1866867065.html

ялта

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ялта, сбербанк россии, республика крым, экономика