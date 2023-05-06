https://ria.ru/20230506/peterburg-1870169532.html

В Петербурге ввели временный запрет на использование беспилотников

В Петербурге ввели временный запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 06.05.2023

В Петербурге ввели временный запрет на использование беспилотников

Оперативный штаб Петербурга принял решение с 7 по 10 мая запретить использование беспилотников для обеспечения безопасности во время мероприятий, посвященных... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:53

2023-05-06T14:53

2023-05-06T14:53

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нева (река)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Оперативный штаб Петербурга принял решение с 7 по 10 мая запретить использование беспилотников для обеспечения безопасности во время мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, также запрет вводится на передвижения водных мотоциклов в некоторых районах, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. "Оперативный штаб Санкт-Петербурга по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 принял решение с 7 по 10 мая запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга", - говорится в сообщении. Отмечается, что исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, исполняющих госзаказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии. Также запрещается передвижения водных мотоциклов на некоторых участках: по Неве – от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; по двум участкам Малой Невки – от моста Бетанкура до Невы и от Большого Петровского моста до Большой Невки; на Большой Невке – от Ушаковского моста до Невы, а также на всем протяжении Кронверкского пролива. "Эти меры принимаются в целях усиления охраны порядка и обеспечения безопасности во время городских мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html

https://ria.ru/20230505/terroristy-1870075433.html

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общество, санкт-петербург, нева (река), день победы, технологии, бпла, беспилотники, россия