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В Петербурге ввели временный запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 06.05.2023
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14:53 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/peterburg-1870169532.html
В Петербурге ввели временный запрет на использование беспилотников
В Петербурге ввели временный запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 06.05.2023
В Петербурге ввели временный запрет на использование беспилотников
Оперативный штаб Петербурга принял решение с 7 по 10 мая запретить использование беспилотников для обеспечения безопасности во время мероприятий, посвященных... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:53
2023-05-06T14:53
общество
санкт-петербург
нева (река)
день победы
технологии
бпла
беспилотники
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Оперативный штаб Петербурга принял решение с 7 по 10 мая запретить использование беспилотников для обеспечения безопасности во время мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, также запрет вводится на передвижения водных мотоциклов в некоторых районах, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. "Оперативный штаб Санкт-Петербурга по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 принял решение с 7 по 10 мая запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга", - говорится в сообщении. Отмечается, что исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, исполняющих госзаказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии. Также запрещается передвижения водных мотоциклов на некоторых участках: по Неве – от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; по двум участкам Малой Невки – от моста Бетанкура до Невы и от Большого Петровского моста до Большой Невки; на Большой Невке – от Ушаковского моста до Невы, а также на всем протяжении Кронверкского пролива. "Эти меры принимаются в целях усиления охраны порядка и обеспечения безопасности во время городских мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html
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общество, санкт-петербург, нева (река), день победы, технологии, бпла, беспилотники, россия
Общество, Санкт-Петербург, Нева (река), День Победы, Технологии, БПЛА, Беспилотники, Россия
В Петербурге ввели временный запрет на использование беспилотников

В Петербурге для безопасности Дня Победы запретили использовать беспилотники с 7 по 10 мая

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТуристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Оперативный штаб Петербурга принял решение с 7 по 10 мая запретить использование беспилотников для обеспечения безопасности во время мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, также запрет вводится на передвижения водных мотоциклов в некоторых районах, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Оперативный штаб Санкт-Петербурга по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 принял решение с 7 по 10 мая запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, исполняющих госзаказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии.
Также запрещается передвижения водных мотоциклов на некоторых участках: по Неве – от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; по двум участкам Малой Невки – от моста Бетанкура до Невы и от Большого Петровского моста до Большой Невки; на Большой Невке – от Ушаковского моста до Невы, а также на всем протяжении Кронверкского пролива.
"Эти меры принимаются в целях усиления охраны порядка и обеспечения безопасности во время городских мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - отмечается в сообщении.
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ОбществоСанкт-ПетербургНева (река)День ПобедыТехнологииБПЛАБеспилотникиРоссия
 
 
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