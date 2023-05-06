https://ria.ru/20230506/moskalkova-1870204729.html
Москалькова поблагодарила родных возвращенных из украинского плена летчиков
Москалькова поблагодарила родных возвращенных из украинского плена летчиков - РИА Новости, 06.05.2023
Москалькова поблагодарила родных возвращенных из украинского плена летчиков
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила в своем Telegram-канале родных и близких летчиков, которые были возвращены из... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:49
2023-05-06T17:49
2023-05-06T17:50
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила в своем Telegram-канале родных и близких летчиков, которые были возвращены из украинского плена. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Россию возвращены трое летчиков. Она отметила, что материнская любовь и женская верность всегда позволяли разрушить самые непреодолимые препятствия.
https://ria.ru/20230506/plen-1870108569.html
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татьяна москалькова, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Москалькова поблагодарила родных возвращенных из украинского плена летчиков
Омбудсмен Москалькова поблагодарила родных и близких возвращенных из плена ВСУ летчиков