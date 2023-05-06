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Москалькова поблагодарила родных возвращенных из украинского плена летчиков - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:49 06.05.2023 (обновлено: 17:50 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/moskalkova-1870204729.html
Москалькова поблагодарила родных возвращенных из украинского плена летчиков
Москалькова поблагодарила родных возвращенных из украинского плена летчиков - РИА Новости, 06.05.2023
Москалькова поблагодарила родных возвращенных из украинского плена летчиков
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила в своем Telegram-канале родных и близких летчиков, которые были возвращены из... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:49
2023-05-06T17:50
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила в своем Telegram-канале родных и близких летчиков, которые были возвращены из украинского плена. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Россию возвращены трое летчиков. Она отметила, что материнская любовь и женская верность всегда позволяли разрушить самые непреодолимые препятствия.
https://ria.ru/20230506/plen-1870108569.html
РИА Новости
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татьяна москалькова, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Москалькова поблагодарила родных возвращенных из украинского плена летчиков

Омбудсмен Москалькова поблагодарила родных и близких возвращенных из плена ВСУ летчиков

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила в своем Telegram-канале родных и близких летчиков, которые были возвращены из украинского плена.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Россию возвращены трое летчиков.
«
"Низкий поклон и огромная благодарность всем, кто боролся за их освобождение. В первую очередь - Минобороны России. Но сейчас особые слова признательности хочу сказать родным и близким наших военнослужащих, которые все эти долгие месяцы верили, любили и ждали своих любимых", - написала Москалькова.
Она отметила, что материнская любовь и женская верность всегда позволяли разрушить самые непреодолимые препятствия.
«
"Всё это непростое время мы были на постоянной связи с ними и сегодня поздравляем всех: наших героев-летчиков, их родных и близких", - добавила она.
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Специальная военная операция на УкраинеТатьяна МоскальковаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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