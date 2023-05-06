https://ria.ru/20230506/moskalkova-1870204729.html

Москалькова поблагодарила родных возвращенных из украинского плена летчиков

Москалькова поблагодарила родных возвращенных из украинского плена летчиков - РИА Новости, 06.05.2023

Москалькова поблагодарила родных возвращенных из украинского плена летчиков

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила в своем Telegram-канале родных и близких летчиков, которые были возвращены из... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T17:49

2023-05-06T17:49

2023-05-06T17:50

специальная военная операция на украине

татьяна москалькова

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила в своем Telegram-канале родных и близких летчиков, которые были возвращены из украинского плена. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Россию возвращены трое летчиков. Она отметила, что материнская любовь и женская верность всегда позволяли разрушить самые непреодолимые препятствия.

https://ria.ru/20230506/plen-1870108569.html

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татьяна москалькова, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)