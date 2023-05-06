https://ria.ru/20230506/montevideo-1870090205.html

В столице Уругвая прошла акция "Бессмертный полк"

В столице Уругвая прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2023

В столице Уругвая прошла акция "Бессмертный полк"

Российское посольство в Монтевидео провело в пятницу на своей территории акцию "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T02:09

2023-05-06T02:09

2023-05-06T02:09

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МОНТЕВИДЕО, 6 мая - РИА Новости. Российское посольство в Монтевидео провело в пятницу на своей территории акцию "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии приняли участие около 40 человек - дипломаты, соотечественники и члены их семей. Все они принесли портреты родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. "Девятое мая занимает особое место, это очень важный и значимый праздник для русского народа. По сей день, 78 лет спустя, сложно найти семью, которая не была бы затронута пламенем той войны", - сказал РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев. "В нынешней ситуации все более важной становится задача сохранения исторической правды, передачи ее новым поколениям, нашим детям и внукам, чтобы трагедия Второй мировой войны никогда не повторилась в истории человечества ", - добавил дипломат. По его словам, празднование Дня Победы "не должно быть поводом для конфронтации, сведения старых счетов или возрождения взаимных обид, напротив - оно должно объединить страны и народы, чтобы выступить единым фронтом против проявлений неонацизма".

https://ria.ru/20230422/urugvay-1867035879.html

https://ria.ru/20230505/polk-1870050705.html

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в мире, уругвай, россия, день победы