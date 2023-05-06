https://ria.ru/20230506/koronavirus-1870128825.html
За сутки в России госпитализировали 802 пациента с коронавирусом
За сутки в России госпитализировали 802 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 06.05.2023
За сутки в России госпитализировали 802 пациента с коронавирусом
Около 4,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T11:11
2023-05-06T11:11
2023-05-06T11:11
россия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Около 4,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 802 человека, на 3,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 33 субъектах, снижение - в 36 регионах, еще в 16 ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 6612 человек, или на 0,8% меньше в сравнении с 5 мая 2023 года. Выявлен 4281 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 33 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230503/covid-19-1869303522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Россия, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
За сутки в России госпитализировали 802 пациента с коронавирусом
В России за сутки выявили 4281 новый случай коронавируса, умерли 33 человека