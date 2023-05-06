https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870197142.html

Союзники Киева переоценивают ожидание контрнаступления, заявил Резников

Союзники Киева переоценивают ожидание контрнаступления, заявил Резников - РИА Новости, 06.05.2023

Союзники Киева переоценивают ожидание контрнаступления, заявил Резников

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидание контрнаступления среди союзных Киеву стран слишком завышено. Его слова приводит газета New York... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T17:13

2023-05-06T17:13

2023-05-06T17:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

алексей резников

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидание контрнаступления среди союзных Киеву стран слишком завышено. Его слова приводит газета New York Times.Глава минобороны Украины также подчеркнул, что каждое успешное действие Киева в противостоянии с Россией означает для него "новый этап, новый шаг к победе". По его словам, контрнаступление будет лишь частью истории украинского конфликта. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869723562.html

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

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в мире, украина, россия, киев, алексей резников