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Союзники Киева переоценивают ожидание контрнаступления, заявил Резников - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870197142.html
Союзники Киева переоценивают ожидание контрнаступления, заявил Резников
Союзники Киева переоценивают ожидание контрнаступления, заявил Резников - РИА Новости, 06.05.2023
Союзники Киева переоценивают ожидание контрнаступления, заявил Резников
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидание контрнаступления среди союзных Киеву стран слишком завышено. Его слова приводит газета New York... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:13
2023-05-06T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
алексей резников
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидание контрнаступления среди союзных Киеву стран слишком завышено. Его слова приводит газета New York Times.Глава минобороны Украины также подчеркнул, что каждое успешное действие Киева в противостоянии с Россией означает для него "новый этап, новый шаг к победе". По его словам, контрнаступление будет лишь частью истории украинского конфликта. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869723562.html
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
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в мире, украина, россия, киев, алексей резников
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Резников
Союзники Киева переоценивают ожидание контрнаступления, заявил Резников

Министр обороны Резников обеспокоен переоценкой ожидания контрнаступления союзниками Киева

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидание контрнаступления среди союзных Киеву стран слишком завышено. Его слова приводит газета New York Times.
«
"В странах, которые являются нашими партнерами, нашими друзьями, ожидание контрнаступления переоценено, я бы сказал, перегрето", - заявил Резников, отметив данный фактор как главную причину его "беспокойства".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
"Время на исходе". Зеленского предупредили из-за контрнаступления ВСУ
4 мая, 17:12
Глава минобороны Украины также подчеркнул, что каждое успешное действие Киева в противостоянии с Россией означает для него "новый этап, новый шаг к победе". По его словам, контрнаступление будет лишь частью истории украинского конфликта.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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