https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870188405.html

Рогов назвал украинское контрнаступление неизбежным

Рогов назвал украинское контрнаступление неизбежным - РИА Новости, 06.05.2023

Рогов назвал украинское контрнаступление неизбежным

Попытка контрнаступления украинских войск в Запорожской области неизбежна, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T16:31

2023-05-06T16:31

2023-05-06T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

запорожье

россия

владимир рогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_0:280:2654:1773_1920x0_80_0_0_ed92b0d2444a2a48d9262d9ae56c601f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Попытка контрнаступления украинских войск в Запорожской области неизбежна, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канал. "Схватка неизбежна. Погода на Запорожье стабилизировалась. Неделю нет дождей. Светит солнце и дует южный степной ветер. Почва просохла", - написал Рогов.По его словам, украинские войска всё активнее наносят ракетно-артиллерийские удары по населенным пунктам в прифронтовой зоне - Васильевка, Пологи, Токмак, Михайловка и прочие населенные пункты . "Бьют по жилым домам, административным зданиям, школам, детсадам и другим объектам социальной инфраструктуры", - подчеркнул Рогов. По его словам, в начале весны киевские власти провели очередную мобилизацию, поэтому с конца марта-начала апреля штурмовые части украинских войск полнокровны и готовы к контрнаступлению. "В последнее время они были на стадии доукомплектования тяжелой техникой, а сейчас стягивают имеющиеся силы к фронту", - подчеркнул Рогов. Кроме того, по его словам, также заметна активность натовской авиации около юго-западных границ России. В том числе приводится разведка в отношении Крыма, освобожденной части Запорожской области и побережья Краснодарского края. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868768905.html

запорожская область

запорожье

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, запорожье, россия, владимир рогов