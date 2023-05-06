Рогов назвал украинское контрнаступление неизбежным
Рогов назвал попытку контрнаступления украинских войск в Запорожской области неизбежной
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Попытка контрнаступления украинских войск в Запорожской области неизбежна, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канал.
"Схватка неизбежна. Погода на Запорожье стабилизировалась. Неделю нет дождей. Светит солнце и дует южный степной ветер. Почва просохла", - написал Рогов.
По его словам, украинские войска всё активнее наносят ракетно-артиллерийские удары по населенным пунктам в прифронтовой зоне - Васильевка, Пологи, Токмак, Михайловка и прочие населенные пункты .
"Бьют по жилым домам, административным зданиям, школам, детсадам и другим объектам социальной инфраструктуры", - подчеркнул Рогов.
По его словам, в начале весны киевские власти провели очередную мобилизацию, поэтому с конца марта-начала апреля штурмовые части украинских войск полнокровны и готовы к контрнаступлению.
"В последнее время они были на стадии доукомплектования тяжелой техникой, а сейчас стягивают имеющиеся силы к фронту", - подчеркнул Рогов.
Кроме того, по его словам, также заметна активность натовской авиации около юго-западных границ России. В том числе приводится разведка в отношении Крыма, освобожденной части Запорожской области и побережья Краснодарского края.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.