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Рогов назвал украинское контрнаступление неизбежным - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:31 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870188405.html
Рогов назвал украинское контрнаступление неизбежным
Рогов назвал украинское контрнаступление неизбежным - РИА Новости, 06.05.2023
Рогов назвал украинское контрнаступление неизбежным
Попытка контрнаступления украинских войск в Запорожской области неизбежна, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T16:31
2023-05-06T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожье
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Попытка контрнаступления украинских войск в Запорожской области неизбежна, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канал. "Схватка неизбежна. Погода на Запорожье стабилизировалась. Неделю нет дождей. Светит солнце и дует южный степной ветер. Почва просохла", - написал Рогов.По его словам, украинские войска всё активнее наносят ракетно-артиллерийские удары по населенным пунктам в прифронтовой зоне - Васильевка, Пологи, Токмак, Михайловка и прочие населенные пункты . "Бьют по жилым домам, административным зданиям, школам, детсадам и другим объектам социальной инфраструктуры", - подчеркнул Рогов. По его словам, в начале весны киевские власти провели очередную мобилизацию, поэтому с конца марта-начала апреля штурмовые части украинских войск полнокровны и готовы к контрнаступлению. "В последнее время они были на стадии доукомплектования тяжелой техникой, а сейчас стягивают имеющиеся силы к фронту", - подчеркнул Рогов. Кроме того, по его словам, также заметна активность натовской авиации около юго-западных границ России. В том числе приводится разведка в отношении Крыма, освобожденной части Запорожской области и побережья Краснодарского края. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868768905.html
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в мире, запорожская область, запорожье, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожье, Россия, Владимир Рогов
Рогов назвал украинское контрнаступление неизбежным

Рогов назвал попытку контрнаступления украинских войск в Запорожской области неизбежной

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Попытка контрнаступления украинских войск в Запорожской области неизбежна, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канал.
"Схватка неизбежна. Погода на Запорожье стабилизировалась. Неделю нет дождей. Светит солнце и дует южный степной ветер. Почва просохла", - написал Рогов.
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По его словам, украинские войска всё активнее наносят ракетно-артиллерийские удары по населенным пунктам в прифронтовой зоне - Васильевка, Пологи, Токмак, Михайловка и прочие населенные пункты .
"Бьют по жилым домам, административным зданиям, школам, детсадам и другим объектам социальной инфраструктуры", - подчеркнул Рогов.
По его словам, в начале весны киевские власти провели очередную мобилизацию, поэтому с конца марта-начала апреля штурмовые части украинских войск полнокровны и готовы к контрнаступлению.
"В последнее время они были на стадии доукомплектования тяжелой техникой, а сейчас стягивают имеющиеся силы к фронту", - подчеркнул Рогов.
Кроме того, по его словам, также заметна активность натовской авиации около юго-западных границ России. В том числе приводится разведка в отношении Крыма, освобожденной части Запорожской области и побережья Краснодарского края.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожьеРоссияВладимир Рогов
 
 
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