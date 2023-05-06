https://ria.ru/20230506/kiev-1870117630.html

Киев не выполняет международные обязательства, заявил Бастрыкин

Киев не выполняет международные обязательства, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 06.05.2023

Киев не выполняет международные обязательства, заявил Бастрыкин

Украина не выполняет международные обязательства по Женевской конвенции, игнорируя привлечение к ответственности тех, кто совершает преступления против мирного... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T10:02

2023-05-06T10:02

2023-05-06T10:02

россия

донбасс

киев

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Украина не выполняет международные обязательства по Женевской конвенции, игнорируя привлечение к ответственности тех, кто совершает преступления против мирного населения, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Несмотря на то, что Украина является участником Женевских конвенций 1949 года, вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений в отношении гражданского населения, не поднимается, расследование обстоятельств вооруженного конфликта, длящегося с 2014 года, компетентными органами Украины не проводится. Таким образом, Украина не выполняет свои международные обязательства", - сказал он в интервью РИА Новости. Бастрыкин добавил, что Россия как страна, заинтересованная в мировой стабильности, обеспечении прав и законных интересов граждан, взяла на себя ответственность по расследованию совершаемых украинским режимом преступлений. СК РФ с 2014 года расследует уголовные дела о зверствах, совершенных украинскими военными в отношении жителей Донбасса. Следователи не только расследуют дела об убийствах гражданского населения, но и устанавливают ущерб, причиненный городам Донбасса, Запорожской и Херсонской областям. Так, в интервью Бастрыкин сообщил, что с 2014 года СК РФ возбудил более 2,9 тысячи уголовных дел, свыше 710 лиц, в том числе из военного и политического руководства, стали фигурантами. Кроме того, более 126 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими, а ущерб ДНР и ЛНР, причиненный зверствами украинских боевиков, превышает 228 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870102322.html

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донбасс

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, киев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)