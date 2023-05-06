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Киев не выполняет международные обязательства, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 06.05.2023
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10:02 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/kiev-1870117630.html
Киев не выполняет международные обязательства, заявил Бастрыкин
Киев не выполняет международные обязательства, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 06.05.2023
Киев не выполняет международные обязательства, заявил Бастрыкин
Украина не выполняет международные обязательства по Женевской конвенции, игнорируя привлечение к ответственности тех, кто совершает преступления против мирного... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T10:02
2023-05-06T10:02
россия
донбасс
киев
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Украина не выполняет международные обязательства по Женевской конвенции, игнорируя привлечение к ответственности тех, кто совершает преступления против мирного населения, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Несмотря на то, что Украина является участником Женевских конвенций 1949 года, вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений в отношении гражданского населения, не поднимается, расследование обстоятельств вооруженного конфликта, длящегося с 2014 года, компетентными органами Украины не проводится. Таким образом, Украина не выполняет свои международные обязательства", - сказал он в интервью РИА Новости. Бастрыкин добавил, что Россия как страна, заинтересованная в мировой стабильности, обеспечении прав и законных интересов граждан, взяла на себя ответственность по расследованию совершаемых украинским режимом преступлений. СК РФ с 2014 года расследует уголовные дела о зверствах, совершенных украинскими военными в отношении жителей Донбасса. Следователи не только расследуют дела об убийствах гражданского населения, но и устанавливают ущерб, причиненный городам Донбасса, Запорожской и Херсонской областям. Так, в интервью Бастрыкин сообщил, что с 2014 года СК РФ возбудил более 2,9 тысячи уголовных дел, свыше 710 лиц, в том числе из военного и политического руководства, стали фигурантами. Кроме того, более 126 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими, а ущерб ДНР и ЛНР, причиненный зверствами украинских боевиков, превышает 228 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870102322.html
россия
донбасс
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россия, донбасс, киев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Донбасс, Киев, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Киев не выполняет международные обязательства, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: Киев не выполняет международные обязательства, игнорируя убийства гражданских

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Украина не выполняет международные обязательства по Женевской конвенции, игнорируя привлечение к ответственности тех, кто совершает преступления против мирного населения, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Несмотря на то, что Украина является участником Женевских конвенций 1949 года, вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений в отношении гражданского населения, не поднимается, расследование обстоятельств вооруженного конфликта, длящегося с 2014 года, компетентными органами Украины не проводится. Таким образом, Украина не выполняет свои международные обязательства", - сказал он в интервью РИА Новости.
Бастрыкин добавил, что Россия как страна, заинтересованная в мировой стабильности, обеспечении прав и законных интересов граждан, взяла на себя ответственность по расследованию совершаемых украинским режимом преступлений.
СК РФ с 2014 года расследует уголовные дела о зверствах, совершенных украинскими военными в отношении жителей Донбасса. Следователи не только расследуют дела об убийствах гражданского населения, но и устанавливают ущерб, причиненный городам Донбасса, Запорожской и Херсонской областям. Так, в интервью Бастрыкин сообщил, что с 2014 года СК РФ возбудил более 2,9 тысячи уголовных дел, свыше 710 лиц, в том числе из военного и политического руководства, стали фигурантами. Кроме того, более 126 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими, а ущерб ДНР и ЛНР, причиненный зверствами украинских боевиков, превышает 228 миллиардов рублей.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Киевский режим героизирует нацизм и нацистских пособников, заявил Бастрыкин
07:34
 
РоссияДонбассКиевАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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