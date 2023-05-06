https://ria.ru/20230506/google-1870107845.html

СМИ: Google планирует персонализировать поиск с помощью ИИ и видеоклипов

СМИ: Google планирует персонализировать поиск с помощью ИИ и видеоклипов - РИА Новости, 06.05.2023

СМИ: Google планирует персонализировать поиск с помощью ИИ и видеоклипов

Google планирует сделать поиск более "персональным" с помощью ботов с искусственным интеллектом и видеоклипов, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T09:34

2023-05-06T09:34

2023-05-06T09:34

в мире

технологии

google

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Google планирует сделать поиск более "персональным" с помощью ботов с искусственным интеллектом и видеоклипов, сообщает газета Wall Street Journal. Газета уточняет, что компания планирует отойти от традиционного формата поиска информации на сайте, делая акцент на обслуживание молодых людей во всем мире. Согласно информации от неназванных источников, Google вскоре представит новые функции, позволяющие пользователям вести диалог с программой искусственного интеллекта, проект имеет кодовое название Magi. Как отмечает газета, в перспективе посетителям сайта Google будут чаще предлагать задать дополнительные вопросы или просмотреть визуальные эффекты, такие как видео TikTok, в ответ на их запросы. Компания уже перешла к внедрению некоторых постов на онлайн-форумах и коротких видеороликов в качестве результатов поиска, в дальнейшем планирует уделять этому материалу еще больше внимания, отмечает издание. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на старшего инженера-программиста Google Люка Сернау передавала, что компания отстает в гонке развития искусственного интеллекта по сравнению с разработчиками открытого программного обеспечения (ПО), где многие независимые исследователи используют технологии искусственного интеллекта для быстрого прогресса. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

https://ria.ru/20230417/google-1865782882.html

https://ria.ru/20230418/shtraf-1866187948.html

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в мире, технологии, google