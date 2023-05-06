Рейтинг@Mail.ru
В Германии активистка организовала акцию в поддержку России, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/aktsiya-1870234549.html
В Германии активистка организовала акцию в поддержку России, пишут СМИ
В Германии активистка организовала акцию в поддержку России, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2023
В Германии активистка организовала акцию в поддержку России, пишут СМИ
Проживающая в Кёльне гражданка Украины Елена Колбасникова, известная как организатор крупных пророссийских акций в Германии, в субботу вновь организовала акцию... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T20:51
2023-05-06T20:51
в мире
германия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Проживающая в Кёльне гражданка Украины Елена Колбасникова, известная как организатор крупных пророссийских акций в Германии, в субботу вновь организовала акцию в ФРГ в поддержку РФ, в которой приняли участие 200 человек, сообщила немецкая газета Bild. По данным издания, пророссийская акция прошла под лозунгом "Больше никогда войны. Мир с Россией". Отмечается, что демонстрация собрала 200 участников в субботу утром в немецком Леверкузене. После митинга около 80 автомобилей, сопровождаемые 20 полицейскими машинами, направились в Кельн. "Мы хотим, чтобы на Украину больше не поставлялось оружие, потому что в результате каждый день гибнет все больше людей. Мы требуем дипломатического решения", - прокомментировала газете Bild Колбасникова. Как сообщили изданию в полиции, в ходе акции одному молодому человеку пришлось заклеить черную футболку, на которой была изображена белая буква V. Кроме того, на футболке одного ребенка на демонстрации была буква Z. В этой связи полиция попросила застегнуть куртку ребенка. Также представитель правоохранителей уточнил, что был привлечен переводчик, чтобы отследить за тем, что говорилось на митинге, на предмет возможного незаконного содержания. Ряд немецких СМИ ранее сообщал, что Колбасникова, известная тем, что приняла деятельное участие в организации нескольких самых крупных пророссийских автопробегов в Германии, в конце марта предстанет перед судом за высказывания в пользу России. По вменяемой статье Колбасниковой грозит штраф и лишение свободы до трех лет. В суде первой инстанции Кёльна РИА Новости сообщили, что первое заседание состоится 29 марта, однако чуть позднее оповестили, что дата была перенесена на 6 июня. В суде рассмотрят обоснованность подозрений Колбасниковой в одобрении уголовных преступлений. Ранее активистка рассказала РИА Новости, что подала на гражданство РФ в преддверии суда в ФРГ.
https://ria.ru/20230327/obysk-1861092501.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_29f90b1042446a55ae1e98ecb4fbd4c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия
В мире, Германия, Россия
В Германии активистка организовала акцию в поддержку России, пишут СМИ

Bild: активистка Колбасникова организовала в Германии акцию в поддержку России

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Проживающая в Кёльне гражданка Украины Елена Колбасникова, известная как организатор крупных пророссийских акций в Германии, в субботу вновь организовала акцию в ФРГ в поддержку РФ, в которой приняли участие 200 человек, сообщила немецкая газета Bild.
По данным издания, пророссийская акция прошла под лозунгом "Больше никогда войны. Мир с Россией". Отмечается, что демонстрация собрала 200 участников в субботу утром в немецком Леверкузене. После митинга около 80 автомобилей, сопровождаемые 20 полицейскими машинами, направились в Кельн.
"Мы хотим, чтобы на Украину больше не поставлялось оружие, потому что в результате каждый день гибнет все больше людей. Мы требуем дипломатического решения", - прокомментировала газете Bild Колбасникова.
Как сообщили изданию в полиции, в ходе акции одному молодому человеку пришлось заклеить черную футболку, на которой была изображена белая буква V. Кроме того, на футболке одного ребенка на демонстрации была буква Z. В этой связи полиция попросила застегнуть куртку ребенка. Также представитель правоохранителей уточнил, что был привлечен переводчик, чтобы отследить за тем, что говорилось на митинге, на предмет возможного незаконного содержания.
Ряд немецких СМИ ранее сообщал, что Колбасникова, известная тем, что приняла деятельное участие в организации нескольких самых крупных пророссийских автопробегов в Германии, в конце марта предстанет перед судом за высказывания в пользу России. По вменяемой статье Колбасниковой грозит штраф и лишение свободы до трех лет. В суде первой инстанции Кёльна РИА Новости сообщили, что первое заседание состоится 29 марта, однако чуть позднее оповестили, что дата была перенесена на 6 июня. В суде рассмотрят обоснованность подозрений Колбасниковой в одобрении уголовных преступлений.
Ранее активистка рассказала РИА Новости, что подала на гражданство РФ в преддверии суда в ФРГ.
Вид на Берлин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
В Германии провели обыск у организатора крупных пророссийских акций
27 марта, 23:49
 
В миреГерманияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала