https://ria.ru/20230506/aktsiya-1870234549.html

В Германии активистка организовала акцию в поддержку России, пишут СМИ

В Германии активистка организовала акцию в поддержку России, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2023

В Германии активистка организовала акцию в поддержку России, пишут СМИ

Проживающая в Кёльне гражданка Украины Елена Колбасникова, известная как организатор крупных пророссийских акций в Германии, в субботу вновь организовала акцию... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T20:51

2023-05-06T20:51

2023-05-06T20:51

в мире

германия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg

БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Проживающая в Кёльне гражданка Украины Елена Колбасникова, известная как организатор крупных пророссийских акций в Германии, в субботу вновь организовала акцию в ФРГ в поддержку РФ, в которой приняли участие 200 человек, сообщила немецкая газета Bild. По данным издания, пророссийская акция прошла под лозунгом "Больше никогда войны. Мир с Россией". Отмечается, что демонстрация собрала 200 участников в субботу утром в немецком Леверкузене. После митинга около 80 автомобилей, сопровождаемые 20 полицейскими машинами, направились в Кельн. "Мы хотим, чтобы на Украину больше не поставлялось оружие, потому что в результате каждый день гибнет все больше людей. Мы требуем дипломатического решения", - прокомментировала газете Bild Колбасникова. Как сообщили изданию в полиции, в ходе акции одному молодому человеку пришлось заклеить черную футболку, на которой была изображена белая буква V. Кроме того, на футболке одного ребенка на демонстрации была буква Z. В этой связи полиция попросила застегнуть куртку ребенка. Также представитель правоохранителей уточнил, что был привлечен переводчик, чтобы отследить за тем, что говорилось на митинге, на предмет возможного незаконного содержания. Ряд немецких СМИ ранее сообщал, что Колбасникова, известная тем, что приняла деятельное участие в организации нескольких самых крупных пророссийских автопробегов в Германии, в конце марта предстанет перед судом за высказывания в пользу России. По вменяемой статье Колбасниковой грозит штраф и лишение свободы до трех лет. В суде первой инстанции Кёльна РИА Новости сообщили, что первое заседание состоится 29 марта, однако чуть позднее оповестили, что дата была перенесена на 6 июня. В суде рассмотрят обоснованность подозрений Колбасниковой в одобрении уголовных преступлений. Ранее активистка рассказала РИА Новости, что подала на гражданство РФ в преддверии суда в ФРГ.

https://ria.ru/20230327/obysk-1861092501.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия