https://ria.ru/20230505/zerno-1869927964.html

Минсельхоз Молдавии готов временно запретить ввоз украинского зерна

Минсельхоз Молдавии готов временно запретить ввоз украинского зерна - РИА Новости, 05.05.2023

Минсельхоз Молдавии готов временно запретить ввоз украинского зерна

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обсудил с главой представительства ЕС в Кишиневе Янисом Мажейксом намерение ввести временный запрет на ввоз... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:36

2023-05-05T14:36

2023-05-05T14:36

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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обсудил с главой представительства ЕС в Кишиневе Янисом Мажейксом намерение ввести временный запрет на ввоз украинского зерна, сообщает пресс-служба минсельхоза. ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обратилась к властям с требованием ввести аналогичный запрет. Также министр сообщил, что власти Молдавии готовятся оказать поддержку молдавским аграриям. Речь идет о комплексе мер, направленных на сохранение конкурентных позиций аграрного сектора. В частности, власти хотят снизить себестоимость продукции, субсидировать использование фитосанитарной продукции и удобрений, а также компенсировать фермерам акциз на дизельное топливо. Боля подчеркнул, что выявление дополнительных источников для развития сектора остается для минсельхоза Молдавии фундаментальной задачей. Совет ассоциации "Сила фермеров" ранее провел совещание с Болей. Аграрии предупредили, что выйдут на протесты, если власти не окажут им помощь.

https://ria.ru/20230505/kompensatsiya-1869828970.html

https://ria.ru/20230430/sdelka-1868796198.html

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в мире, молдавия, украина, евросоюз, еврокомиссия