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Минсельхоз Молдавии готов временно запретить ввоз украинского зерна
Минсельхоз Молдавии готов временно запретить ввоз украинского зерна - РИА Новости, 05.05.2023
Минсельхоз Молдавии готов временно запретить ввоз украинского зерна
Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обсудил с главой представительства ЕС в Кишиневе Янисом Мажейксом намерение ввести временный запрет на ввоз... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:36
2023-05-05T14:36
2023-05-05T14:36
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обсудил с главой представительства ЕС в Кишиневе Янисом Мажейксом намерение ввести временный запрет на ввоз украинского зерна, сообщает пресс-служба минсельхоза. ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обратилась к властям с требованием ввести аналогичный запрет. Также министр сообщил, что власти Молдавии готовятся оказать поддержку молдавским аграриям. Речь идет о комплексе мер, направленных на сохранение конкурентных позиций аграрного сектора. В частности, власти хотят снизить себестоимость продукции, субсидировать использование фитосанитарной продукции и удобрений, а также компенсировать фермерам акциз на дизельное топливо. Боля подчеркнул, что выявление дополнительных источников для развития сектора остается для минсельхоза Молдавии фундаментальной задачей. Совет ассоциации "Сила фермеров" ранее провел совещание с Болей. Аграрии предупредили, что выйдут на протесты, если власти не окажут им помощь.
https://ria.ru/20230505/kompensatsiya-1869828970.html
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в мире, молдавия, украина, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
Минсельхоз Молдавии готов временно запретить ввоз украинского зерна
Минсельхоз Молдавии намерен ввести временный запрет на ввоз украинского зерна
КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости.
Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обсудил с главой представительства ЕС в Кишиневе Янисом Мажейксом намерение ввести временный запрет на ввоз украинского зерна, сообщает пресс-служба
минсельхоза.
ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обратилась к властям с требованием ввести аналогичный запрет.
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"Вице-премьер Владимир Боля встретился с послом представительства ЕС в Кишиневе Янисом Мажейксом. Владимир Боля проинформировал дипломата о намерении министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности временно применить меры, идентичные мерам ЕС (в некоторых странах ЕС), в отношении импорта зерновых и масличных культур украинского происхождения", - сообщается на сайте минсельхоза.
Также министр сообщил, что власти Молдавии готовятся оказать поддержку молдавским аграриям. Речь идет о комплексе мер, направленных на сохранение конкурентных позиций аграрного сектора. В частности, власти хотят снизить себестоимость продукции, субсидировать использование фитосанитарной продукции и удобрений, а также компенсировать фермерам акциз на дизельное топливо.
Боля подчеркнул, что выявление дополнительных источников для развития сектора остается для минсельхоза Молдавии фундаментальной задачей.
Совет ассоциации "Сила фермеров" ранее провел совещание с Болей. Аграрии предупредили, что выйдут на протесты, если власти не окажут им помощь.
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