https://ria.ru/20230505/zemletryasenie-1870073496.html

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 05.05.2023

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на побережье Японского моря в префектуре Аомори, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T21:45

2023-05-05T21:45

2023-05-05T21:45

в мире

япония

японское море

аомори (префектура)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на побережье Японского моря в префектуре Аомори, сообщило главное метеорологическое управление Японии. Землетрясение было зафиксировано в субботу 2.47 по местному времени времени (в пятницу 20.47 мск). Очаг залегал на глубине 70 километров. Об угрозе цунами не сообщалось. Информации о жертвах и разрушениях нет.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

япония

японское море

аомори (префектура)

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в мире, япония, японское море, аомори (префектура)