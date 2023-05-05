https://ria.ru/20230505/zemletryasenie-1870073496.html
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 05.05.2023
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на побережье Японского моря в префектуре Аомори, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T21:45
2023-05-05T21:45
2023-05-05T21:45
в мире
япония
японское море
аомори (префектура)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на побережье Японского моря в префектуре Аомори, сообщило главное метеорологическое управление Японии. Землетрясение было зафиксировано в субботу 2.47 по местному времени времени (в пятницу 20.47 мск). Очаг залегал на глубине 70 километров. Об угрозе цунами не сообщалось. Информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
япония
японское море
аомори (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, японское море, аомори (префектура)
В мире, Япония, Японское море, Аомори (префектура)
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Метеорологическое управление: у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5