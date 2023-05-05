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Темпы прироста воды в Каховском водохранилище замедлились, заявил Рогов - РИА Новости, 05.05.2023
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15:24 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/vodokhranilische-1869942206.html
Темпы прироста воды в Каховском водохранилище замедлились, заявил Рогов
Темпы прироста воды в Каховском водохранилище замедлились, заявил Рогов - РИА Новости, 05.05.2023
Темпы прироста воды в Каховском водохранилище замедлились, заявил Рогов
Темпы прироста воды в Каховском водохранилище за последние дни существенно замедлились, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:24
2023-05-05T15:24
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
запорожская аэс
ситуация в днр и лнр
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Темпы прироста воды в Каховском водохранилище за последние дни существенно замедлились, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее Рогов рассказал, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причина - половодье и неконтролируемый сброс воды с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС, которая находится ниже по течению Днепра в Херсонской области. По его словам, повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов и Запорожской АЭС. "Если пять дней назад подъем уровня воды в Каховском водохранилище в сутки составлял 30 сантиметров, то затем он пошел на спад – 25 и 20 сантиметров. За два последних дня - по 5 сантиметров. Хоть и приостановились темпы прироста воды, но она еще поступает", - сказал Рогов. По его словам, единственное решение проблемы – срочный ремонт Каховской ГЭС и контролируемый сброс воды из водохранилища, а в перспективе - прочистка существующих и бурение новых скважин в Запорожской области в районе дамбы. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230505/proryv-1869904274.html
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Украина
Темпы прироста воды в Каховском водохранилище замедлились, заявил Рогов

Рогов: темпы прироста воды в Каховском водохранилище в последние дни замедлились

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Каховское водохранилище в Энергодаре
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости
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Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Темпы прироста воды в Каховском водохранилище за последние дни существенно замедлились, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее Рогов рассказал, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причина - половодье и неконтролируемый сброс воды с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС, которая находится ниже по течению Днепра в Херсонской области. По его словам, повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов и Запорожской АЭС.
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"Если пять дней назад подъем уровня воды в Каховском водохранилище в сутки составлял 30 сантиметров, то затем он пошел на спад – 25 и 20 сантиметров. За два последних дня - по 5 сантиметров. Хоть и приостановились темпы прироста воды, но она еще поступает", - сказал Рогов. По его словам, единственное решение проблемы – срочный ремонт Каховской ГЭС и контролируемый сброс воды из водохранилища, а в перспективе - прочистка существующих и бурение новых скважин в Запорожской области в районе дамбы.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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