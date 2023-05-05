Темпы прироста воды в Каховском водохранилище замедлились, заявил Рогов
Рогов: темпы прироста воды в Каховском водохранилище в последние дни замедлились
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Темпы прироста воды в Каховском водохранилище за последние дни существенно замедлились, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее Рогов рассказал, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причина - половодье и неконтролируемый сброс воды с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС, которая находится ниже по течению Днепра в Херсонской области. По его словам, повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов и Запорожской АЭС.
"Если пять дней назад подъем уровня воды в Каховском водохранилище в сутки составлял 30 сантиметров, то затем он пошел на спад – 25 и 20 сантиметров. За два последних дня - по 5 сантиметров. Хоть и приостановились темпы прироста воды, но она еще поступает", - сказал Рогов. По его словам, единственное решение проблемы – срочный ремонт Каховской ГЭС и контролируемый сброс воды из водохранилища, а в перспективе - прочистка существующих и бурение новых скважин в Запорожской области в районе дамбы.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.